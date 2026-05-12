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Altri sport | 12 maggio 2026, 09:11

TENNIS / Scuola VTT Lagnasco, America argento ai Regionali Under 11

Secondo posto a Grugliasco per Lorenzo Maria America, ottime prove di squadra con Pallo e Bruna ai quarti Under 12

Lorenzo America con il tecnico VTT Daniil Testa

Lorenzo America con il tecnico VTT Daniil Testa

Continua la bella serie dei ragazzi della Scuola Tennis VTT di Lagnasco. Stanno ottenendo, e con regolarità, risultati importanti su scala regionale e non solo. 

Nello specifico merita di essere menzionato il secondo posto nei campionati regionali under 11 disputati al Monviso Sporting Club di Grugliasco di Lorenzo Maria America che è stato fermato solo in finale dal novarese Augusto Petrilli. 

Prima erano arrivate le belle affermazioni, figlie di un ottimo tennis e dell’altrettanto encomiabile atteggiamento in campo, contro Tommaso Polifroni nei quarti e Nicolò Marengo in semifinale. America ha così ribadito di essere uno dei migliori prospetti nella sua categoria (2015) e di continuare la crescita intrapresa con lo staff tecnico del club di Lagnasco: “Risultati che confermano la bontà del nostro lavoro e la qualità – spiegano i dirigenti – dell’insegnamento, che è tanto tennistico quanto attento alla formazione della persona, non solo sul terreno di gioco”. 

Ottime prestazioni anche per Edoardo Pallo e Marta Bruna, entrambi capaci, a livello under 12, di raggiungere i quarti di finale. 

Sono stati in totale 11 i giocatori della VTT di Lagnasco a misurarsi nell’appuntamento ospitato dal circolo ubicato nella prima cintura di Torino. Il lavoro e il divertimento, che non deve mai venire meno quando si parla di giovani, continuano alla VTT con l’obiettivo di proseguire sulla linea tracciata.


 

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