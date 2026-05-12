TENNIS / Scuola VTT Lagnasco, America argento ai Regionali Under 11

Continua la bella serie dei ragazzi della Scuola Tennis VTT di Lagnasco. Stanno ottenendo, e con regolarità, risultati importanti su scala regionale e non solo.

Nello specifico merita di essere menzionato il secondo posto nei campionati regionali under 11 disputati al Monviso Sporting Club di Grugliasco di Lorenzo Maria America che è stato fermato solo in finale dal novarese Augusto Petrilli.

Prima erano arrivate le belle affermazioni, figlie di un ottimo tennis e dell’altrettanto encomiabile atteggiamento in campo, contro Tommaso Polifroni nei quarti e Nicolò Marengo in semifinale. America ha così ribadito di essere uno dei migliori prospetti nella sua categoria (2015) e di continuare la crescita intrapresa con lo staff tecnico del club di Lagnasco: “Risultati che confermano la bontà del nostro lavoro e la qualità – spiegano i dirigenti – dell’insegnamento, che è tanto tennistico quanto attento alla formazione della persona, non solo sul terreno di gioco”.

Ottime prestazioni anche per Edoardo Pallo e Marta Bruna, entrambi capaci, a livello under 12, di raggiungere i quarti di finale.

Sono stati in totale 11 i giocatori della VTT di Lagnasco a misurarsi nell’appuntamento ospitato dal circolo ubicato nella prima cintura di Torino. Il lavoro e il divertimento, che non deve mai venire meno quando si parla di giovani, continuano alla VTT con l’obiettivo di proseguire sulla linea tracciata.



