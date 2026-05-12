A Borgo "Labalalà concerto per il Mali", una serata di solidarietà per il diritto all’acqua

Domenica 17 maggio LVIA organizza, con il patrocinio del Comune, un concerto solidale, dal titolo Labalalà, destinato a sostenere i progetti dell’Associazione in Mali: ad esibirsi sarà il gruppo corale Voci per Aria. Labalalà: un concerto unico in cui ogni nota, ogni armonia, ogni emozione nasce da un'unica fonte — la creatività del loro compositore Roberto Demo. Solo opere originali, tra loop, improvvisazione e circlesinging, con la partecipazione di tutto il pubblico in sala. Labalalà è un invito a rialzarsi, a scrollarsi di dosso le fatiche e le delusioni e a ritrovare vigore cantando insieme — lunedì, martedì, mercoledì… tutti i giorni della settimana. «Due ali alla tua voce dai, un calcio a tutti i tuoi guai!».

«Siamo lieti di accogliere, per il secondo anno consecutivo, il concerto del gruppo Voci per Aria, promosso in collaborazione con LVIA, realtà profondamente legata al nostro territorio e da sessant’anni impegnata nella cooperazione internazionale», comunica la Sindaca Roberta Robbione. «Un rapporto consolidato che negli anni ha favorito occasioni di confronto e sensibilizzazione su temi fondamentali come il diritto all’acqua e la crisi idrica, contribuendo a rafforzare la consapevolezza della nostra comunità. Borgo San Dalmazzo si conferma una comunità attenta e solidale, impegnata nel promuovere valori di cooperazione e responsabilità. Un percorso che prosegue con determinazione attraverso il la campagna Acqua è Vita, con l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare e sostenere iniziative capaci di trasformare la solidarietà in azioni concrete».

L’ingresso al concerto sarà a offerta libera. Il ricavato della serata sarà impiegato a sostegno del progetto LVIA per il Diritto all’acqua e alla salute in Mali, nella regione di Douentza. «Il 2026 è un anno particolarmente importante per la nostra Associazione, che festeggia 60 anni dalla fondazione ad opera di Don Aldo Benevelli, avvenuta nel 1966», racconta Alberto Valmaggia, presidente di LVIA. «In Mali LVIA è presente dal 1985. Siamo impegnati, a fianco delle comunità e delle autorità locali, in un percorso integrato per la salute e i diritti. Lo scopo del nostro intervento è quello di potenziare i centri sanitari territoriali, particolarmente nell’individuazione dei casi di malnutrizione infantile, aiutare le mamme nella cura dei propri bambini e infine garantire acqua pulita e potabile a tre villaggi della regione. Non dimentichiamo che il Mali, da oltre un decennio, è lacerato dai conflitti causati dal jihadismo, che provocano una consistente migrazione interna. Parliamo di centinaia di migliaia di sfollati provenienti dal nord, che premono sulle infrastrutture, sui pozzi, sul sistema sanitario della regione di Douentza», conclude Valmaggia.

L’evento è sostenuto dalla Banca di Caraglio e ha ricevuto il partenariato tecnico dell’azienda Sasia Impianti. L’appuntamento con la musica de Voci per Aria e con la solidarietà è all’Auditorium civico «Città di Borgo San Dalmazzo» in via V. Veneto, 19 alle ore 21 di domenica sera. Per informazioni telefonare allo 0171 696975. Chi non può partecipare può ugualmente donare all’IBAN IT 98 U050 1801 000 000 011 064 284 intestato a LVIA e con la causale: ConcertoxilMali.