A Cortemilia investimento da 300 mila euro sull'area del Castello: al via i lavori per il nuovo teatro all’aperto

C’è un luogo, a Cortemilia, dove il paesaggio continua a intrecciarsi con la memoria del territorio. È l’area del Castello, affacciata sulle colline dell’Alta Langa, dove in questi giorni hanno preso avvio i lavori di valorizzazione e riqualificazione sostenibile destinati a trasformare il parco in uno spazio dedicato anche alla cultura e agli eventi all’aperto.

L’intervento, finanziato attraverso la Strategia Nazionale delle Aree Interne per un importo complessivo di 300 mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo teatro all’aperto nell’area antistante la torre del castello.

Il cuore del progetto sarà una piattaforma attrezzata capace di ospitare fino a 250 posti a sedere, pensata per accogliere manifestazioni culturali, spettacoli e iniziative pubbliche. La struttura verrà realizzata con materiali naturali e con una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico, mantenendo un equilibrio visivo e morfologico con il contesto storico e ambientale del sito.

Accanto alla nuova arena, il progetto comprende anche una serie di interventi conservativi e di messa in sicurezza che interesseranno la torre, le murature e alcuni fabbricati presenti nell’area.

Prevista inoltre la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione a bassissimo impatto energetico e l’installazione di parapetti di protezione, all’interno di un disegno complessivo orientato alla tutela e alla fruizione sostenibile del complesso.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di conservare il valore paesaggistico e identitario dell’area, evitando interventi invasivi e privilegiando soluzioni coerenti con gli elementi già presenti nel sito.

Il sindaco Roberto Bodrito e l’amministrazione comunale esprimono soddisfazione per un traguardo atteso da tempo, nato da un percorso progettuale sviluppato negli anni e pensato come investimento culturale e territoriale per Cortemilia e per l’intera Alta Langa.