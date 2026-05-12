A Macra una passeggiata alla scoperta di mulini e fucine lungo il rio Bedale

In occasione delle Giornate Europee dei Mulini e del Patrimonio Molitorio 2026, domenica 17 maggio nel pomeriggio a Macra verrà proposta una passeggiata alla scoperta delle macchine ad acqua presenti lungo il Rio Bedale nella zona dell’Alma.

La passeggiata con accompagnatore sarà l’occasione per scoprire gli edifici e manufatti storici destinati a mulini e fucine e gli antichi mestieri del territorio di Macra e vivere un pomeriggio immersi nella storia e nella natura.

Si parte da Borgata Bedale di Macra con la visita del Mulino Mattalia, dove verrà illustrata la storia del mulino, il suo funzionamento e presentata l’importanza che le “macchine ad acqua” lungo il rio Bedale hanno avuto nella comunità locale.

Nell’abitato di Bedale si potranno ammirare l’edicola di Gauteri, la Cappella di San Giacomo, l’antico forno e case con pitture murali medievali ed ottocentesche.

Costeggiando il rio Bedale si sale lungo il sentiero dove sono ancora presenti i resti dell’antica fucina di Macra e si raggiungere Borgata Langra dove si potranno ammirare la Cappella di San Giuseppe e l’antico mulino, tipico esempio di struttura molitoria con ruota in legno ad asse verticale. Si prosegue fino a Borgata Caricatori con le sue belle baite ed in cui sono ancora presenti resti di colonne rotonde di edifici ormai scomparsi destinati al deposito di derrate.

Si prosegue lungo la carrozzabile che attraversa una zona boschiva fino a raggiungere Borgata Villar, dove sorge la Chiesa Parrocchiale di San Marcellino, il pilone votivo di Gauteri, l’edificio un tempo sede della scuola ed una baita con tracce di antichi affreschi medioevali.

Si rientra a Borgata Bedale.

La passeggiata di facile percorribilità adatta ad appassionati di tutte le età: famiglie, giovani e adulti, è realizzate in collaborazione con le guide di Chamin.

Le Giornate Europee dei Mulini rappresentano un’importante iniziativa volta a valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico, storico e culturale costituito dai mulini in Europa. In Italia, la 15ª edizione si terrà il 16 e 17 maggio 2026, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare numerosi mulini storici, spesso non accessibili durante l’anno.

L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi previsti nel Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale realizzato dai Comuni di Celle di Macra e Macra con la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, finanziato dal PNRR – a valere sul Bando Borghi_ Linea intervento B (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).

L’evento è organizzato dai Comuni di Macra e Celle di Macra, in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, l’AIAMS - Associazione italiana amici dei mulini storici con il supporto dell’Azienda di Formazione Professione di Dronero.

Ritrovo a Macra, davanti all’Info-Ecopoint presso la piazza del Municipio.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30.

Si consiglia abbigliamento sportivo.

La passeggiata è gratuita.

Per info: + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

Al termine della passeggiata possibilità di partecipare al Laboratorio sulla panificazione e prodotti da forno ,che si terra alle 17.45 presso l’Info-Ecompoint a Macra.

Posti limitati, obbligatoria prenotazione. Per informazioni sulla prenotazione laboratorio vedasi sito ecomuseo www.ecomuseoavm.it