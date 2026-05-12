Alba celebra la Giornata Internazionale della Croce Rossa

In occasione dell’8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana ha rinnovato una tradizione simbolica e profondamente significativa per la comunità locale.



Una delegazione del Comitato, assieme al corpo infermiere volontarie, ha consegnato ufficialmente la bandiera con l’emblema della Croce Rossa al Sindaco della città, Alberto Gatto, presso il Municipio di Alba. Il gesto rappresenta non solo un segno di collaborazione istituzionale, ma anche un momento di condivisione dei valori fondamentali del Movimento: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità.



Il comitato ha un ruolo sempre più centrale nella comunità, non solo nell’ambito dell’emergenza sanitaria e del trasporto infermi, ma anche attraverso attività sociali, di prevenzione e di supporto alle persone più vulnerabili. Negli ultimi anni, infatti, il Comitato ha ampliato i propri servizi, rispondendo in modo concreto ai bisogni emergenti del territorio, con particolare attenzione alle fragilità sociali e in stretta collaborazione con lo stesso comune di Alba, con il Consorzio Socio Assistenziale e con le associazioni del territorio.



“Questa giornata – ha ricordato il Presidente del Comitato – è un’occasione per ringraziare tutti i volontari che, con dedizione e spirito di servizio, rappresentano ogni giorno il cuore pulsante della Croce Rossa. Il loro impegno silenzioso è un valore inestimabile per tutta la comunità albese.”



La celebrazione dell’8 maggio, data di nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, è anche un momento di riflessione sull’importanza dell’azione umanitaria in un contesto globale sempre più complesso. Anche a livello locale, il contributo dei volontari continua a essere fondamentale per costruire una società più solidale e inclusiva.

Il Comitato di Alba rinnova infine l’invito alla cittadinanza a conoscere più da vicino le attività della Croce Rossa e a partecipare, anche attraverso il volontariato, a questo impegno collettivo a favore del bene comune.