Busca, Casa Francotto lancia gli eventi collaterali della mostra “Negativi dimenticati”

Proseguono a Busca gli appuntamenti legati alla mostra “Negativi dimenticati”, allestita a Casa Francotto e dedicata a immagini inedite di grandi protagonisti del cinema italiano come Claudia Cardinale, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, immortalati sui set dei capolavori “La Grande Guerra” del 1959 e “La ragazza con la valigia” del 1961.

Lo staff di Casa Francotto ha annunciato un ricco calendario di eventi collaterali che accompagneranno l’esposizione fino a martedì 2 giugno, con iniziative pensate per valorizzare il territorio buschese attraverso natura, cultura e tradizioni locali.

Il primo appuntamento sarà domenica 24 maggio alle 15 con “Sulle tracce di antichi cammini”, passeggiata naturalistica da San Giacomo a San Martino.

Sabato 30 maggio alle 10 è invece prevista la visita alla Cineteca “Sergio Arecco” ospitata nel Palazzo della Musica di Busca, iniziativa riservata ai possessori della tessera Abbonamento Musei.

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, alle 14,30, spazio alla scoperta di Castelletto di Busca, borgo rurale del territorio, con visita abbinata a Cascina Cà Granda, degustazione di nocciole Piemonte Igp e visita al noccioleto.

Domenica 31 maggio alle 15 sarà la volta di “Busca sotterranea – l’uomo e il clima”, mentre martedì 2 giugno alle 15 è in programma “La via dell’alabastro e il bosco della corte”, escursione sulla collina buschese.

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 371.5420603 oppure scrivendo a info@casafrancotto.it

La mostra presenta oltre cinquanta fotografie realizzate da Mario Maffei (1918-2001), storico aiuto regista di maestri del cinema italiano come Mario Monicelli e Valerio Zurlini. L’esposizione, curata dalla fotografa toscana Lucia Baldini insieme a Stefano Maffei e Bruno Murialdo, è promossa da Monviso Arte e propone un percorso immersivo arricchito dalle colonne sonore originali dei film, da un video introduttivo curato da Stefano Maffei e da una selezione di celebri spezzoni cinematografici.

Ingresso: ingresso intero costa 7 euro, mentre il ridotto è fissato a 5 euro per over 65, insegnanti, giovani tra i 16 e i 25 anni non compiuti, studenti universitari e residenti di Cherasco.

Ingresso gratuito invece per i possessori di Abbonamento Musei, under 16, persone con disabilità, giornalisti, guide turistiche abilitate e residenti di Busca. Gli eventi collaterali prevedono un biglietto unico di 10 euro.

La mostra è visitabile il venerdì dalle 15,30 alle 18,30, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30, mentre domenica e festivi l’apertura è dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.