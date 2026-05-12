Cherasco partecipa a Spazzamondo

Il Comune di Cherasco rinnova anche per quest’anno l’appuntamento di #SPAZZAMONDO 2026: si tratta di una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nella Provincia di Cuneo organizzata Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

L’iniziativa si svolgerà sabato 23 maggio 2026 a partire dalle ore 9.30 e consisterà nella pulizia di diverse aree verdi del territorio cheraschese.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 21 maggio 2026 compilando il forum al seguente link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/.

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 9.00 nella Piazza del Comune: i partecipanti, dopo aver ricevuto il kit gratuito raggiungeranno con la propria autovettura il punto di raccolta in zona Fraschetta.

"Anche per l’anno 2026 la Città di Cherasco accoglie con favore l'importante iniziativa promossa dalla Fondazione CRC in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. - dice Alessandro Bollano consigliere delegato all’ecologia – È un’opportunità importante per coinvolgere cittadini, famiglie e giovani in un percorso di maggiore attenzione verso l’ambiente, il decoro urbano e la tutela del verde pubblico. Attraverso queste attività vogliamo rafforzare il senso di responsabilità collettiva e valorizzare il patrimonio naturale che rende unico il nostro territorio. Un ringraziamento sincero va a tutti i volontari, alla Protezione Civile e agli uffici comunali che collaborano con impegno alla riuscita del progetto".

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Cherasco al numero 0172.427050.