Confindustria Cuneo e Fondazione Crc nella nuova compagine societaria de La Stampa

Nonostante i quotidiani economici nazionali diano per fatta l’adesione sia di Confindustria Cuneo che della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo alla nuova compagine societaria del quotidiano torinese La Stampa, i soggetti interessati restano sul vago.

Anche di fronte a notizie rese note dal servizio pubblico nazionale, qual è il notiziario regionale della Rai, tanto da Casa Betania che da Palazzo Vitale non si registrano comunicazioni ufficiali.

Qualche conferma, per quanto a mezza bocca, arriva dall’Unione industriali.

“Non c’è ancora nulla di definito sulla nostra partecipazione. Per ora – si limita a confidare Giuliana Cirio, direttrice di Confindustria Cuneo - ci sono delle disponibilità in campo, ma non è ancora chiara l’entità. Chiuderemo tra pochi giorni e, credo, ne daremo notizia pubblica. Il tema della nostra partecipazione, così come delle altre consorelle che sono state citate, – rileva Cirio - va di pari passo con la definizione della nuova governance, che è in corso in questi giorni, con l’idea di un closing entro fine maggio”.

Dalla Fondazione Cuneo bocche cucite. Si sa soltanto che l’ipotesi di adesione è stata condivisa con la consorella torinese CrTorino.

Inutile cercare di saperne di più sull’entità della partecipazione, a quanto cioè ammonterebbe la cifra da mettere sul piatto, decisione che deve passare in questi giorni al vaglio dei rispettivi organismi.

Come noto la maggioranza della nuova società editrice del quotidiano farà capo al gruppo Sae di Alberto Leonardis (51%), mentre il restante 49% dovrebbe essere ripartito tra una fondazione degli Agnelli-Elkann (tra il 20 e il 25%), e gli imprenditori confindustriali del territorio piemontese. A questa compagine sarebbe pronto ad unirsi anche il gruppo Reale Mutua.

La vendita de La Stampa verrà formalizzata entro fine mese e da giugno diverrà operativa la nuova gestione.