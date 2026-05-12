Gli Alpini di Ceva a Genova

Domenica 10 maggio, la Sezione Ana di Ceva, con i Gruppi, ha partecipato all’emozionante sfilata conclusiva della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a Genova. Ma la delegazione cebana, guidata dal Presidente Fabrizio Carena, era presente a Genova già da alcuni giorni ed ha preso parte venerdì alla cerimonia dell’Alzabandiera, alla resa degli Onori ai Caduti, all’inaugurazione della cittadella militare della Protezione civile, alla sfilata della Bandiera di Guerra scesa dall'Amerigo Vespucci, unitamente ai gonfaloni ed al Labaro ANA sino a Piazza De Ferrari. Sabato mattina sempre i cebani sono intervenuti all’incontro tra il Presidente Nazionale e le Sezioni all'estero, nel pomeriggio alla Santa Messa in Duomo con la partecipazione del Ministro della Difesa Onorevole Guido Crosetto, alla sfilata con il Labaro Ana sino a Palazzo Ducale e al saluto delle autorità.



Domenica la delegazione cebana ha percorso il tracciato insieme alle altre sezioni della provincia, in rappresentanza del territorio della Granda.



L’evento di quest'anno ha assunto ulteriore valore, in quanto trampolino di lancio per una sfida ambiziosa: riportare l’Adunata nazionale a Cuneo nel 2030.



Il presidente Ana Ceva, Fabrizio Carena, esprime grande soddisfazione: “Vedere così tanti nostri iscritti sfilare con orgoglio per le vie di Genova e davanti al Labaro Nazionale è stata un'emozione forte, che conferma quanto sia vivo lo spirito alpino nelle nostre valli. Questa partecipazione è il miglior biglietto da visita per sostenere la candidatura di Cuneo 2030. Siamo pronti a fare la nostra parte e a lavorare in sinergia con la sezione di Cuneo e le istituzioni”.