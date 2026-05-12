“I Salotti Musicali” approdano ai Castelli di Lagnasco tra musica, racconti e atmosfera d’altri tempi

Dopo il successo della scorsa edizione, la rassegna “I Salotti Musicali” torna con un nuovo appuntamento in una location ricca di fascino e storia: i Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco.

Domenica 17 maggio 2026, alle 18, il pubblico potrà vivere un viaggio musicale capace di intrecciare musica, racconto e convivialità in un’atmosfera che richiama l’eleganza dei salotti ottocenteschi.

Protagonisti della serata saranno il soprano Serena Moine accompagnata da Daniele Trucco al pianoforte, interpreti di un raffinato percorso artistico pensato per rievocare le antiche tradizioni dei salotti aristocratici e borghesi, luoghi che nell’Ottocento rappresentavano spazi privilegiati di incontro culturale, dialogo e condivisione.

Il programma accompagnerà gli spettatori in una vera e propria carrellata musicale che spazierà dalle arie di Girolamo Frescobaldi fino alle suggestioni del café chantant e del tabarin, passando attraverso romanze e celebri pagine d’opera. Particolare attenzione sarà riservata anche a composizioni meno conosciute, tra cui alcuni brani di Luigi Scarselli, musicista saluzzese dei primi del Novecento.

Ogni esecuzione sarà introdotta da racconti, curiosità e riferimenti storici, offrendo così un’esperienza immersiva che unirà la musica alla narrazione. A rendere ancora più autentica l’atmosfera contribuirà un leggero aperitivo, pensato per richiamare la dimensione conviviale dei salotti dell’epoca, dove arte, conversazione e socialità si fondevano naturalmente.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio culturale del territorio e vivere la musica in una cornice storica di grande suggestione come quella dei Castelli di Lagnasco.

L’ingresso è gratuito con accreditamento obbligatorio sul sito: dacord.it