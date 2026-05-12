Liceo “Ego Bianchi”.verso il completamento l’efficientamento energetico tra architettura e identità artistica

Si avvia alla fase conclusiva l’intervento di efficientamento energetico del liceo artistico e musicale “Ego Bianchi” di Cuneo, che in questi giorni vede ultimarsi la posa dei pannelli di rivestimento delle facciate. Un progetto che mette in dialogo sostenibilità, architettura e cultura, restituendo all’edificio scolastico migliori prestazioni energetiche e un rinnovato valore identitario.

L’intervento, progettato dallo studio “dquadro” di Cuneo, prevede il rifacimento delle facciate attraverso sistemi ventilati, in grado di incrementare l’efficienza complessiva dell’involucro edilizio e di migliorare il comfort interno per studenti e docenti. Accanto agli aspetti tecnici, la progettazione ha scelto di valorizzare la vocazione artistica dell’istituto, dedicato a Ego Bianchi, pittore e ceramista italiano scomparso a Cuneo nel 1957.

Sui nuovi rivestimenti compare una stilizzazione ispirata a una delle opere di Ego Bianchi custodite nel palazzo della Provincia di Cuneo. L’immagine, reinterpretata e adattata al nuovo involucro edilizio, raffigura due danzatrici sovrastate da una colomba bianca: una scelta simbolica che richiama anche l’indirizzo musicale del liceo e diventa segno distintivo della facciata, mettendo in relazione arte, movimento e formazione.

La facciata è realizzata con pannelli in lamiera forata, sui quali il disegno prende forma attraverso un sistema di fori a diametro variabile. La complessità dell’intervento ha riguardato la traduzione dell’immagine artistica in un linguaggio architettonico e costruttivo: la figura è stata “trascritta” mediante una modulazione puntuale delle forature, capace di restituire volumi, contrasti e profondità senza l’uso del colore, attraverso un passaggio dal linguaggio figurativo a quello parametrico.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di efficientamento energetico del liceo “Ego Bianchi”, edificio risalente agli anni Settanta, finanziato nell’ambito del programma regionale Fesr 2021‑2027 attraverso il bando “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici”. Il quadro economico complessivo supera i 3,2 milioni di euro e punta a portare l’immobile verso standard energetici elevati, tale da portare l’immobile in classe nZeb (Nearly Zero Energy Building = Edificio a comsumo di energia quasi zero), in linea con i principi europei di sostenibilità e con le linee guida Dnsh (Do No Significant Harm – Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali).

"Questo intervento dimostra come sia possibile coniugare efficienza energetica e qualità architettonica – sottolinea il presidente della Provincia Luca Robaldo –. Il liceo Ego Bianchi migliora le proprie prestazioni ambientali e allo stesso tempo offre alla città una facciata capace di raccontare la propria identità artistica e musicale. Un valore aggiunto non solo per studenti e docenti, ma anche per tutti coloro che ogni giorno transitano davanti all’edificio e vivono questo spazio urbano".