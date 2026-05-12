Marco Barberis, responsabile di Condotta Slow Food Fossano sul mercato gastronomico, gli Orti di Slow e le attività domenicali durante Expoflora 2026: “Giudizio globale positivo”

A pochi giorni dalla riuscita di “Expoflora 2026” a Fossano, Marco Barberis, responsabile della Condotta Slow Food locale, ha offerto in breve un bilancio sulle iniziative che si sono tenute domenica scorsa 10 maggio, in occasione del mercato gastronomico in via Roma (con la collaborazione fra Campagna Amica, Coldiretti Cia e appunto Slow Food Fossano). Quest’anno ospite speciale il Comune ligure di Andora, con il suo patè di olive e l’olio tipico della località marina.

“Nonostante un avvio di giornata uggiosa, nel pomeriggio le presenze sono state numerose e il tempo alla fine è rimasto anche clemente, permettendo ai produttori di mettere in mostra i loro preziosi prodotti – ha commentato Barberis – C’è soddisfazione generale, il giudizio globale è positivo”.

Immancabile è stato anche l'orto didattico dimostrativo di piazzetta Bima, quest’anno ridenominato come “Orto di Slow Food” voluto sempre da Slow Food Fossano e curato insieme ai piccoli alunni delle scuole fossanesi. Per Fossano nello specifico sono stati coinvolti tutto l’istituto comprensivo Federico Sacco, il Paglieri, l’Ente Dompè e alcune scuole private locali.

Oltre a dedicare la cura degli invasi per le loro piantine, i bimbi e gli interessati hanno partecipato a tre rispettivi laboratori.

Il primo ha riguardato la realizzazione di un burrocacao con cera d’api, miele e olio di mandorle. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’azienda Barbees. Il secondo ha interessato le cosiddette “bombe di fiori”, create con argilla ventilata, grazie al panificio locale Fior di pane. In ultimo, presente anche l’attività didattica di Cia Cuneo, con un percorso per bambini a bordo di un trattore nell’area dedicata e con altre attività gratuite fra i Bastioni e piazzetta Bima.

Venerdì 15 maggio, per la riuscita dei vari eventi, Slow Food Fossano festeggerà con tutti i vari partecipanti delle iniziative svoltesi domenica, alla palestra polivalente di viale Ambrogio da Fossano, ritrovandosi per una cena in compagnia delle insegnanti, dei nonni ortolani e degli sponsor degli “Orti di Slow Food”.