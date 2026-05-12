“Oasi della Salute”, a Cuneo e Savigliano una giornata dedicata alla prevenzione

Sarà una giornata all’insegna della prevenzione e della sensibilizzazione quella in programma domenica 17 maggio, quando le “Oasi della Salute” faranno tappa anche a Cuneo e Savigliano, nell’ambito di un’iniziativa diffusa in contemporanea in 15 sedi piemontesi, con il supporto della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie del territorio.

L’appuntamento si svolgerà dalle 9.30 alle 17, con accesso libero e senza prenotazione fino a esaurimento posti: a Cuneo in piazza Seminario (mercato coperto), a Savigliano in piazza della Misericordia (Crosà Neira). I cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a check up cardiovascolari grazie alla presenza di medici e infermieri dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle e dell’Asl CN1.

“Siamo molto contenti di ospitare a Cuneo le Oasi della Salute – sottolinea la sindaca Patrizia Manassero – e ringraziamo fin da ora gli operatori che saranno disponibili ad accogliere i cittadini. La prevenzione è fondamentale nel garantire una qualità di vita migliore e quindi un minore impatto sanitario ed economico. In un tempo in cui la sanità pubblica sembra arrancare tra liste d’attesa e competitività del settore privato, esperienze come questa ci ricordano quanto sia preziosa e quanto sia indispensabile vigilare perché resti tale”.

Soddisfazione anche da Savigliano, dove l’iniziativa si inserisce in un contesto cittadino già ricco di eventi. “È motivo di grande soddisfazione per Savigliano essere tra le città ospitanti ‘Le Oasi della Salute’ – evidenzia il sindaco Antonello Portera –. In una giornata caratterizzata dal fermento di Quintessenza, sarà possibile unire al turismo e al relax anche uno screening cardiovascolare gratuito. Un progetto che dimostra come la sanità possa essere concretamente vicina ai cittadini”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa sono anche i vertici sanitari del territorio. “La prevenzione, primaria e secondaria, è un pilastro fondamentale della salute pubblica – spiega Franco Ripa, direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle –. Eventi come questo rappresentano un richiamo importante per promuovere stili di vita corretti e l’adesione agli screening, fondamentali per individuare precocemente le patologie. Un grazie a tutti i professionisti coinvolti e alle amministrazioni che hanno reso possibile l’organizzazione”.

Sulla stessa linea Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl CN1: “Mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione significa investire sul presente e sul futuro della sanità. Ringrazio medici, infermieri e personale coinvolto, che metteranno volontariamente le loro competenze a servizio dei cittadini, e il Comune di Savigliano per il supporto organizzativo”.

Accanto agli screening, la giornata offrirà anche numerose attività aperte a tutte le età, tra cui spazi dedicati allo sport, alla nutrizione, all’informazione sanitaria e iniziative rivolte ai più giovani, in collaborazione con le associazioni locali.

Per ulteriori informazioni e per le attività sportive è possibile consultare il sito www.leoasidellasalute.it.