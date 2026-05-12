Ospedale di Verduno, Marco Vergano nominato direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione

L’Asl Cn2 annuncia la nomina del dottor Marco Vergano come direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

L’Anestesia e Rianimazione è preposta a garantire un idoneo supporto anestesiologico e rianimatorio al paziente che ne necessita e ad assicurare un adeguato trattamento al dolore acuto e cronico. Gestisce l’attività di prelievo d’organi e tessuti, si occupa del posizionamento di accessi venosi e garantisce la gestione dell’emergenza intraospedaliera e l’eventuale trasporto dei pazienti critici in altri nosocomi.

L’incarico affidato al dottor Vergano si inserisce in un contesto di sviluppo e ulteriore professionalizzazione della struttura ospedaliera, attraverso il reclutamento di specialisti dall’alto livello di competenza clinica e capacità organizzativa, a vantaggio delle attività sanitarie e dei pazienti che ne usufruiscono.

Il dottor Vergano si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Torino. Professionista di riconosciuta esperienza, ha svolto la propria attività come Dirigente Medico presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ricoprendo anche il ruolo di Coordinatore aziendale per il procurement di organi e tessuti per l’ASL Città di Torino.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato una solida competenza nel campo dell’etica clinica, conseguendo un master specifico e coordinando la sezione di Bioetica della Società Italiana di Anestesia e Rianimazione per il triennio 2019-2021. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e svolge attività didattica presso scuole di specializzazione e istituzioni nazionali e internazionali.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto al dottor Vergano nel suo nuovo incarico all’interno della nostra Azienda Sanitaria” dichiara il Direttore Generale dell’Asl Cn2, dottoressa Paola Malvasio. “Si tratta di un professionista di grande competenza ed esperienza clinica, che contribuirà a consolidare ulteriormente un ambito ad alta complessità come l’Anestesia e Rianimazione, fondamentale per garantire qualità, sicurezza e innovazione nei percorsi chirurgici e nella gestione dei pazienti più critici”.

“Dirigere la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Verduno è una splendida opportunità” commenta il dottor Marco Vergano. “La medicina intensiva è un ambito in cui competenze tecniche e dimensione umana della cura sono inscindibili. Ho trovato un gruppo di colleghi di grande qualità professionale e umana. L'obiettivo sarà consolidare il lavoro di squadra e costruire insieme percorsi innovativi, consolidando l'eccellenza clinica al servizio dell'ospedale e del territorio”.

Con questa nomina, l’AsL Cn2 prosegue nel percorso di sviluppo di un modello sanitario integrato e orientato all’eccellenza, a vantaggio dei pazienti e della cittadinanza.