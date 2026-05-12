“Un viaggio in Italia”, a Busca il concerto dedicato a Charles Burney a 300 anni della nascita

Sono aperte le prenotazioni al concerto ‘Un viaggio in Italia’, in programma sabato 16 maggio alle 21 al Teatro Civico di Busca dedicato a Charles Burney, in occasione del trecentesimo anniversario dalla sua nascita e in particolare al viaggio che fece nel Bel Paese a fine ‘700.

L’evento rientra nella 22ª rassegna di concerti Musicaè organizzata dall’associazione ‘Amici della Musica’ di Busca.

Il progetto, curato dall’Academia Montis Regalis di Mondovì, sarà eseguito dalla sua Orchestra Barocca, diretta dalla cembalista Chiara Cattani, insieme al soprano Arianna Vendittelli, una delle interpreti italiane più rinomate nel repertorio barocco e classico.

Charles Burney, un perfetto esempio di intellettuale illuminista: musicista, storico, viaggiatore, critico e uomo di lettere, era nato a Londra nel 1726. Con la sua ‘Storia generale della musica’ pubblicata tra il 1776 e il 1789, compì un’impresa pionieristica: sistematizzare e raccontare lo sviluppo della musica europea attraverso i secoli.

Organista e compositore, Charles Burney contribuì alla storia della musica con una straordinaria opera di natura storiografica e documentaria, caratterizzata da un approccio nettamente moderno: viaggiò attraverso l’Europa - Francia, Italia, Germania –, per raccogliere materiali, incontrare musicisti, osservare le pratiche musicali locali e confrontarsi con le diverse tradizioni. I suoi diari di viaggio sono documenti culturali a tutti gli effetti, il tutto analizzato con uno sguardo profondamente umano.

In questo spettacolo, si intende ripercorrere le tappe del suo viaggio del 1770, partendo da Torino, per proseguire a Milano, Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Alle tappe del percorso, si affiancano i principali compositori da lui incontrati o di cui ha ascoltato composizioni come Jommelli, Galuppi, Padre Martini, Hasse, Bach un giovanissimo Mozart, Piccinni, Paisiello e Pugnani.

Il programma propone un raffinato percorso musicale che alterna celebri arie per soprano tratte dal repertorio operistico di questi autori, a composizioni strumentali eseguite dall’Academia Montis Regalis.

“Da molti anni coltiviamo collaborazioni e partnership con le eccellenze del territorio, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere realtà artistiche di alto profilo. In questa direzione si inserisce il concerto di sabato prossimo, parte del filone ‘On Stage – Le Eccellenze’ – spiega il direttore artistico Antonello Lerda -. In questa occasione, protagonista sarà l’Academia Montis Regalis, punto di riferimento nel panorama della musica barocca, che rappresenta un fulgido esempio della qualità artistica espressa dal nostro territorio. Siamo dunque lieti di offrire al pubblico un evento che mette in luce il meglio di queste eccellenze. Per l’occasione, l’orchestra accompagnerà la celebre soprano Arianna Vendittelli, tra le voci più apprezzate a livello internazionale. Sul podio, e al clavicembalo, Chiara Cattani, che guiderà l’ensemble con sensibilità e rigore stilistico”.

Il prossimo appuntamento con la rassegna internazionale Musicaè, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Busca, sarà per venerdì 29 maggio con il tradizionale concerto di fine anno del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, eccezionalmente insieme alle Corali torinesi Città di Rivoli e Goitre.

I concerti sono sostenuti dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.

Info e prenotazioni

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione a partire da lunedì 11 maggio al numero 339-6013250, segreteria dell’associazione.

Ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento.