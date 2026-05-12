CICLISMO / Vigor Cycling protagonista a Gattinara: due secondi posti e prove di squadra convincenti

Podi pesanti per la Vigor Cycling. Nella giornata ciclistica di Gattinara a salire sul secondo gradino ci hanno pensato Tomas Lantermino negli allievi e Jacopo Altare negli esordienti. La prima gara quasi interamente pianeggiante, caratterizzata da una breve, ma tosta ascesa finale, ha visto grandi protagonisti ragazzi pilotati dai direttori sportivi Salvatore Cirlincione e Gianfranco Lantermino.

Perso Federico Groppo per problemi meccanici in seguito ad una caduta nella quale è rimasto coinvolto, sono saliti infatti alla ribalta due atleti del sodalizio presieduto da Claudio e Silvio Mattio, ovvero Leonardo Ferrari e Jacopo Martino che, insieme al "cugino" di maglia Esperia Mirco Mazzoni, hanno dato vita a un'importante fuga che ha raggiunto il vantaggio di circa 1', prima del rimescolamento nell'impegnativa salita di chiusura di un chilometro.

Sul traguardo il "madonnino" Manuel Solenne, conquistava il terzo successo stagionale precedendo il bravissimo Tomas Lantermino, figlio del diesse Gianfranco, che incassava il miglior piazzamento dell'anno. Note positive anche per Jacopo Martino e Leonardo Ferrari, rispettivamente settimo e dodicesimo, a conforto di un'ottima prova di squadra. Da segnalare che alla corsa hanno preso parte anche Francesco Mellano e Gioele Barra.

Sempre nella competizione vercellese, si sono misurati anche gli esordienti guidati da Michele Ancona e Salvatore Cirlincione. Percorso disegnato sempre in pianura, con salita conclusiva di 1300 metri dalla pendenza media al 10%. Sotto la pioggia il gruppo si è presentato compatto ai piedi della dura erta finale, dove è avvenuta la svolta decisiva risolta a proprio favore dal varesino Fabio Pisarra, con i bravissimi Jacopo Altare e Davide Avidano, classificatisi rispettivamente in seconda e quarta posizione. Alla gara hanno partecipato anche Matteo Silvestri, Tommaso Capello e Miriam Occelli.

Inoltre, da sottolineare anche la prova nazionale disputata a Castino nel cuneese dal settore enduro della società di Piasco. Sviluppata in condizioni atmosferiche difficili, sotto la pioggia e dentro al fango, la manifestazione si è articolata in due prove speciali per la categoria esordienti, tre per gli allievi e quattro per gli junior. In quest'ultima categoria Diego Bonanomi ha conquistato un ottimo quinto posto e Giorgio Trezzi il ventunesimo. Negli allievi ha occupato la ventisettesima piazza Leonardo Bossati, mentre ha chiuso trentaduesimo Alessio Valentino. Infine, negli esordienti Samuele Schellino ha concluso in ventitreesima posizione.