Dosi di cocaina pronte per lo smercio: pusher agli arresti in viale Masera ad Alba e a Vezza d’Alba

Nell’ambito di una strategia di controllo del territorio coordinata a livello nazionale ed europeo convenzionalmente denominata “EUCPN-EMPACT” volta al contrasto dell’illegalità in generale, svoltasi tra il 3 e l’8 maggio scorsi, i militari della Compagnia di Alba hanno effettuato in totale 168 posti di controllo, identificato 648 persone e ispezionato 55 esercizi commerciali.

L’attività di contrasto alla diffusione delle droghe ha portato ha portato all’arresto in flagranza di un cittadino albanese 30enne avvenuto in Alba in corso Masera; i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno trovato l’uomo, a bordo di un’auto a noleggio, con occultati nel montante del veicolo 11 involucri di cocaina (per un totale di circa 5 grammi) e la somma contante di 455 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

I militari della Stazione Carabinieri di Corneliano d’Alba, invece, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Asti, di un cittadino albanese 21enne sorpreso in piazza San Pancrazio a Vezza d’Alba con 5 dosi di cocaina pronte per lo smercio, con una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Cuneo di un assuntore.

Ad Alba, in frazione Madonna di Como, è stato rintracciato e tradotto in carcere un cittadino italiano 50enne, a seguito di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio e in corso Langhe è stato catturato un cittadino macedone 40enne, destinatario di un ordine per la carcerazione per reati commessi nel 2016, dovendo scontare una pena residua di 7 mesi, che è stato associato alla casa circondariale di Asti.

Sul fronte della tutela della salute dei lavoratori e della regolarità commerciale, i Carabinieri di Alba, supportati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cuneo, hanno effettuato numerosi controlli e in un esercizio è stata riscontrata la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), motivo per il quale il titolare è stato deferito in stato libertà alla Procura della Repubblica di Asti e l’attività sospesa.

Non è mancata l’attenzione al decoro del centro storico. In piazza Risorgimento (piazza Duomo) i militari della Stazione albese hanno sanzionato per ubriachezza quattro cittadini stranieri che, in stato di alterazione alcolica, avevano infastidito i passanti.

Presso la locale stazione ferroviaria è stato sanzionato un cittadino marocchino per ubriachezza e violazione del regolamento comunale con conseguente ordine di allontanamento.

La posizione di tutti i soggetti è, per gli aspetti penali, al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso dei successivi processi, mentre per gli aspetti sanitari e amministrativi, al vaglio delle competenti autorità che ne valuteranno le eventuali responsabilità nel corso delle relative istruttorie.