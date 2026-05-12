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Cronaca | 12 maggio 2026, 19:11

Ennesimo pomeriggio di passione sulla tangenziale albese per lo scontro tra due auto all’altezza del ponte strallato

L’incidente avvenuto in direzione Asti ha condizionato la viabilità in uscita dalla città per oltre un’ora. Solo alle 18 il ritorno alla normalità

Code in tangenziale in uno scatto pubblicato da Leonardo Crociata sul gruppo Facebook &quot;Sei di Alba se…&quot;

Code in tangenziale in uno scatto pubblicato da Leonardo Crociata sul gruppo Facebook "Sei di Alba se…"

Due auto coinvolte, andate a scontrarsi all’altezza del ponte di Nassiriya: nessun ferito, ma ancora una volta notevoli disagi alla circolazione stradale in uscita dalla città.

E’ quanto accaduto sulla tangenziale albese intorno alle ore 16.30 di oggi, martedì 12 maggio.

I due veicoli coinvolti nel sinistro procedevano entrambi in direzione Asti quando per ragioni in corso di accertamento sono andati a scontrarsi.

Nessuno si è fatto male, ma i mezzi incidentati sono andati a occupare sia la corsia in direzione Asti che l’imbocco dello svincolo che conduce verso Bra e la frazione del Mussotto.

Da qui, secondo un copione già visto molte volte e ancor più frequentemente negli ultimi mesi, da quando la "quattro corsie" è oggetto dei restringimenti legati ai lavori Anas, la formazione di code e rallentamenti riflessi poi su tutta la viabilità locale, per risolversi soltanto un’ora e mezza più tardi, verso le 18.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale albese.

E. M.

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