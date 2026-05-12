Ennesimo pomeriggio di passione sulla tangenziale albese per lo scontro tra due auto all’altezza del ponte strallato

Due auto coinvolte, andate a scontrarsi all’altezza del ponte di Nassiriya: nessun ferito, ma ancora una volta notevoli disagi alla circolazione stradale in uscita dalla città.

E’ quanto accaduto sulla tangenziale albese intorno alle ore 16.30 di oggi, martedì 12 maggio.

I due veicoli coinvolti nel sinistro procedevano entrambi in direzione Asti quando per ragioni in corso di accertamento sono andati a scontrarsi.

Nessuno si è fatto male, ma i mezzi incidentati sono andati a occupare sia la corsia in direzione Asti che l’imbocco dello svincolo che conduce verso Bra e la frazione del Mussotto.

Da qui, secondo un copione già visto molte volte e ancor più frequentemente negli ultimi mesi, da quando la "quattro corsie" è oggetto dei restringimenti legati ai lavori Anas, la formazione di code e rallentamenti riflessi poi su tutta la viabilità locale, per risolversi soltanto un’ora e mezza più tardi, verso le 18.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale albese.