Calcolo politico e simbolismo del 9 maggio: perché Kyiv non ha attaccato Mosca durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria

L’assenza di operazioni durante la parata sulla Piazza Rossa è stata interpretata da diversi osservatori come una scelta legata non solo a valutazioni militari, ma anche al peso simbolico e politico della ricorrenza. Secondo le informazioni disponibili, nelle ore precedenti erano stati segnalati movimenti di droni in varie regioni della Russia, senza però che ciò si trasformasse in un attacco aperto contro il centro della capitale.

Le dichiarazioni su Zelensky e le reazioni del Cremlino

Le indiscrezioni secondo cui Volodymyr Zelensky avrebbe evitato di autorizzare un attacco contro la Piazza Rossa hanno attirato attenzione sui media e negli ambienti politici. Nessuna fonte ufficiale ha tuttavia confermato l’esistenza di un piano concreto o di una sua cancellazione.

Reuters ha riportato che il Cremlino ha definito “minacciose” alcune dichiarazioni attribuite al presidente ucraino riguardo al possibile utilizzo di droni durante le celebrazioni del 9 maggio.

Il peso simbolico del Giorno della Vittoria

La mancata espansione dell'offensiva nel momento considerato più sensibile è vista da alcuni analisti come un evento che coinvolge sia il piano militare sia quello politico e mediatico.

Secondo alcuni esperti, il Giorno della Vittoria in Russia occupa ancora un posto centrale nella memoria collettiva e qualsiasi operazione militare durante quelle festività potrebbe provocare forti reazioni emotive e influenzare l'opinione pubblica.

L’Associated Press ha notato che la tregua breve annunciata negli Stati Uniti coincideva proprio con le celebrazioni russe della vittoria contro la Germania nazista, dimostrando quanto questi momenti abbiano valore nell'agenda mediatica internazionale.

Rischi politici e percezione pubblica

Un attacco a Mosca nel giorno delle celebrazioni del 9 maggio avrebbe potuto innescare polemiche all'estero e dentro l’Ucraina. Molti ucraini vedono ancora la Seconda guerra mondiale come un evento legato alla memoria di milioni di vittime.

Il clima politico attuale ha perso parte della sua forza nei confronti dei simboli sovietici e russi. Per questo, una mossa militare in quel momento avrebbe potuto scatenare uno scontro pubblico e compromettere la reputazione della leadership politica.

Attacchi con droni e difese russe rafforzate

Mosca è stata soggetta a numerosi attacchi con droni nei mesi scorsi. Reuters segnala che nel gennaio la Russia ha affermato che l'Ucraina avrebbe colpito la capitale quotidianamente dal 2026.

A marzo, le autorità russe hanno reso noto di aver bloccato un attacco diretto su Mosca. Subito prima della Festa della Vittoria, TASS ha riportato che le difese aeree hanno intercettato decine di droni in volo verso la città.

Prima dei grandi eventi ufficiali vengono adottate misure più severe per garantire la sicurezza: controlli serrati sullo spazio aereo e incremento del livello d'allerta per le unità di difesa. TASS ha osservato che l'assenza di elementi tradizionali nella parata e il ritiro dei mezzi pesanti sarebbero stati motivati da ragioni di sicurezza e dalla priorità assegnata alle operazioni attuali in Ucraina.

Implicazioni strategiche e mediatiche

La parata si trasforma in un momento di alta tensione. Un attacco proprio quel giorno rischierebbe di esacerbare i rischi politici e strategici.

Se fallisse, la Russia potrebbe sostenere che le truppe ucraine non sono riuscite a superare le difese rafforzate attorno alla capitale. Se invece avesse successo, potrebbe diventare una catastrofe mediatica per il suo valore simbolico.

Gli alleati osservano non solo l'efficacia delle operazioni sul campo, ma anche il modo in cui le tensioni interne si diffondono. Un tentativo fallito durante quel periodo potrebbe rallentare i negoziati sugli armamenti e sugli aiuti militari. Secondo alcuni analisti, anche il valore politico delle decisioni viene calcolato prima dei semplici risultati sul campo di battaglia.

Il ruolo dei Paesi occidentali

Una parata nel centro di Mosca rappresenta inoltre un tema delicato agli occhi dei Paesi occidentali. L'Ucraina riceve supporto da questi Stati, che preferiscono non associare le proprie politiche a eventi pubblici o cerimonie commemorative.

Per questo motivo, un attacco diretto contro Mosca durante la manifestazione avrebbe potuto provocare forti discussioni anche tra i sostenitori di Kyiv.

Posizione russa e sviluppi recenti della guerra

La Russia continua a definire gli attacchi contro obiettivi sul proprio territorio come atti terroristici. In dichiarazioni riportate da TASS, il ministero degli Esteri russo ha affermato che eventuali tentativi di colpire le celebrazioni del 9 maggio verrebbero considerati una minaccia terroristica. Le autorità russe hanno inoltre ribadito che la risposta a eventuali attacchi contro la parata sarebbe stata dura.

Una stazione di pompaggio petrolifero in Russia è stata colpita dall'Ucraina. Kyiv afferma che tali attacchi fanno parte della guerra se mirano a infrastrutture militari o a strutture considerate utili allo sforzo bellico russo.

Alla fine di aprile, le autorità ucraine hanno annunciato l'espansione dei bombardamenti su aree russe distanti. Zelensky ha dichiarato che i raid continueranno e si estenderanno ulteriormente. Alcuni droni inviati nei cieli dei Paesi baltici sarebbero stati diretti verso obiettivi militari interni alla Russia. Reuters ha raccolto e pubblicato queste informazioni.

La guerra tra Russia e Ucraina tra simbolismo e comunicazione

Con il proseguire della guerra, il confronto tra Russia e Ucraina assume sempre più anche una dimensione politica e simbolica. Oltre agli sviluppi militari, un ruolo crescente viene attribuito all’impatto mediatico degli eventi, alla memoria storica, alla reazione dell’opinione pubblica e alle valutazioni dei Paesi alleati, elementi centrali per una analisi geopolitica e strategica internazionale.











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