Busca, torna la festa interculturale “A tavola col mondo”

Domenica 17 maggio 2026, presso il Parco dell’Ingenio, si terrà la 13° edizione di “A tavola col mondo”, l’evento interculturale che da anni anima le comunità di Busca e dintorni con una giornata dedicata all’incontro, alla condivisione e allo scambio tra persone, culture e tradizioni diverse.

A tavola col mondo” è una festa aperta a tutta la cittadinanza, costruita attorno a un gesto semplice e significativo: portare un piatto tipico della propria tradizione da condividere con gli altri partecipanti. Un’occasione per conoscersi, stare insieme e vivere uno spazio comunitario in cui la diversità diventa occasione di relazione, convivialità e arricchimento reciproco.

La festa è organizzata da una rete di enti composta da Andirivieni APS, Caritas interparrocchiale e Parrocchia di Busca, Idee.comunità ODV, Ingenium APS, Proloco Busca360 APS, Voci del Mondo ODV, Volontari dell’Annunziata ODV, la Cooperativa Sociale Insieme a Voi, che hanno formalizzato la loro collaborazione attraverso un protocollo d’intesa dedicato all’organizzazione dell’evento. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Busca e il supporto del Sistema Accoglienza e Integrazione e del CSV di Cuneo.

«Da anni Busca ospita questa giornata speciale all’insegna dell’incontro e della convivialità: un momento di pranzo condiviso accompagnato da musica e giochi, che riunisce persone di ogni provenienza» dichiara la vicesindaca Beatrice Aimar, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.

"Un sentito ringraziamento – aggiunge l’assessore Bruno Olivero – va agli organizzatori e ai volontari che rendono possibile questo evento, capace di creare occasioni di scambio, amicizia e integrazione, coinvolgendo sempre più persone".

Il programma della giornata prevede:

- alle ore 11.00 l’accoglienza con saluti e un breve momento di riflessione;

- alle ore 12.30 il pranzo condiviso “A tavola col mondo” in modalità pic-nic;

- dalle ore 14.00 giochi, laboratori e racconti per favorire lo scambio tra culture, con attività anche per bambini;

- alle ore 16.30 musica dal mondo;

- alle ore 18.00 conclusione.

Partecipare è semplice: porta un piatto da condividere, insieme a piatto, bicchiere, posate e una coperta per chi desidera mangiare sul prato. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Si può partecipare a tutto l'evento o ad una parte.

A questo link il programma dettagliato: https://www.instagram.com/p/DX4ipjNiF9G/?igsh=ZXpkNTgwaTdmYWR0

Per informazioni è possibile scrivere al profilo Instagram @atavolacolmondo o contattare il 345 980 2973 (Anna) oppure il 345 770 7445 (Elisa).



