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Eventi | 12 maggio 2026, 17:07

Busca, torna la festa interculturale “A tavola col mondo”

Domenica 17 maggio al Parco dell’Ingenio la 13ª edizione con pranzo condiviso, musica, giochi e laboratori per tutte le età

La festa si tiene al Parco dell'Ingenio

La festa si tiene al Parco dell'Ingenio

Domenica 17 maggio 2026, presso il Parco dell’Ingenio, si terrà la 13° edizione di “A tavola col mondo”, l’evento interculturale che da anni anima le comunità di Busca e dintorni con una giornata dedicata all’incontro, alla condivisione e allo scambio tra persone, culture e tradizioni diverse. 

A tavola col mondo” è una festa aperta a tutta la cittadinanza, costruita attorno a un gesto semplice e significativo: portare un piatto tipico della propria tradizione da condividere con gli altri partecipanti. Un’occasione per conoscersi, stare insieme e vivere uno spazio comunitario in cui la diversità diventa occasione di relazione, convivialità e arricchimento reciproco.

La festa è organizzata da una rete di enti composta da Andirivieni APS, Caritas interparrocchiale e Parrocchia di Busca, Idee.comunità ODV, Ingenium APS, Proloco Busca360 APS, Voci del Mondo ODV, Volontari dell’Annunziata ODV, la Cooperativa Sociale Insieme a Voi, che hanno formalizzato la loro collaborazione attraverso un protocollo d’intesa dedicato all’organizzazione dell’evento. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Busca e il supporto del Sistema Accoglienza e Integrazione e del CSV di Cuneo.  

«Da anni Busca ospita questa giornata speciale all’insegna dell’incontro e della convivialità: un momento di pranzo condiviso accompagnato da musica e giochi, che riunisce persone di ogni provenienza» dichiara la vicesindaca Beatrice Aimar, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.

"Un sentito ringraziamento – aggiunge l’assessore Bruno Olivero – va agli organizzatori e ai volontari che rendono possibile questo evento, capace di creare occasioni di scambio, amicizia e integrazione, coinvolgendo sempre più persone". 

Il programma della giornata prevede:

- alle ore 11.00 l’accoglienza con saluti e un breve momento di riflessione;

- alle ore 12.30 il pranzo condiviso “A tavola col mondo” in modalità pic-nic;

- dalle ore 14.00 giochi, laboratori e racconti per favorire lo scambio tra culture, con attività anche per bambini;

- alle ore 16.30 musica dal mondo;

- alle ore 18.00 conclusione. 

Partecipare è semplice: porta un piatto da condividere, insieme a piatto, bicchiere, posate e una coperta per chi desidera mangiare sul prato. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Si può partecipare a tutto l'evento o ad una parte. 

A questo link il programma dettagliato: https://www.instagram.com/p/DX4ipjNiF9G/?igsh=ZXpkNTgwaTdmYWR0

Per informazioni è possibile scrivere al profilo Instagram @atavolacolmondo o contattare il 345 980 2973 (Anna) oppure il 345 770 7445 (Elisa).


 

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