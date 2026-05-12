Made in Italy, Bergesio (Lega): "Controllo e tutela filiera alimentare vera sfida, auguri a Oro Saiwa"

“Celebrare i 70 anni di Oro Saiwa, un prodotto Made in Italy conosciuto in tutto il mondo, significa celebrare la forza della filiera agroalimentare italiana: dal grano al biscotto, ogni passaggio crea valore, lavoro e identità”.



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività Produttive, a margine dell’evento “Dal grano al biscotto: 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana”.



“Auguri a Mondelez per questo importante traguardo, che dimostra come l’industria sappia trasformare le nostre materie prime in eccellenze globali, senza perdere il legame con il territorio. Penso a realtà come gli stabilimenti nel nostro Piemonte, come Caramagna e Capriata. È l’esempio concreto del saper fare italiano che dobbiamo difendere”.



Bergesio ha sottolineato il ruolo strategico del controllo e della tutela della filiera: “Tracciabilità, qualità e sicurezza non sono slogan. Sono il vantaggio competitivo del Made in Italy. Se vogliamo restare leader serve difendere ogni anello: dall’agricoltore che coltiva il grano all’industria che lo trasforma, fino al consumatore. Significa regole chiare, meno burocrazia inutile e lotta senza sconti a contraffazione e italian sounding. Continueremo a lavorare per filiere forti, integrate e trasparenti. Solo così tuteliamo i produttori, garantiamo i consumatori e valorizziamo le nostre imprese, guardando al futuro”, conclude.

