Castelletto di Busca, la primaria Carducci premiata al Quirinale

La scuola primaria di Castelletto di Busca dell’IC Carducci è ufficialmente "Alfiere della Repubblica". Giovedì 7 maggio, al Quirinale, il Presidente Sergio Mattarella ha consegnato 28 Attestati d’Onore a giovani distintisi per senso civico, altruismo e solidarietà, affiancando anche quattro targhe dedicate al tema dell’inclusione.

Tra i progetti premiati c’è "Nulla è impossibile se si cammina insieme", realizzato dalla classe quinta della scuola buschese. L’iniziativa è nata dal desiderio di condividere il percorso di apprendimento di due compagni con disabilità visiva ed è stata sviluppata con il Centro di riabilitazione visiva di Fossano, nell’ambito del progetto "Amico Braille". Alunni e docenti hanno così lavorato sull’alfabeto Braille, trasformando l’esperienza in un percorso di empatia, collaborazione e rispetto delle differenze.

A ritirare l’onorificenza è stata una piccola delegazione composta da due alunne, dai genitori, dagli insegnanti e dal dirigente dell’Istituto comprensivo Davide Martini. "È stato un momento di autentico scambio", ha commentato il dirigente, sottolineando il valore educativo del riconoscimento e il contributo dell’intera comunità scolastica.

Soddisfazione anche dal Comune di Busca. Il sindaco Ezio Donadio e l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso hanno espresso orgoglio per la presenza della scuola buschese al Quirinale, definendo il progetto un esempio concreto e quotidiano di sensibilità, altruismo e coscienza sociale.