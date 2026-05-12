“Abitare il futuro: diritti, partecipazione e progetto di vita nella nuova riforma”, il 29 maggio seminario a Bra

Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30 nella sala conferenze “Giovanni Arpino” di largo Resistenza 15, la Città di Bra ospiterà il seminario “Abitare il futuro: diritti, partecipazione e progetto di vita nella nuova riforma”. L’incontro ha l’obiettivo di approfondire le novità legislative introdotte dalla Legge 227/2021 e dal Dlgs 62/2024, con un focus particolare sulla loro applicazione nel contesto territoriale.

L’appuntamento è organizzato e coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Bra, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore locale. L’iniziativa si svolge sotto il coordinamento della Fondazione CRC, che promuove l’intero percorso provinciale nell’ambito del piano pluriennale “Autonomia e disabilità”.

Il seminario intende offrire un’occasione di confronto tra persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, sanitari, scolastici e del terzo settore, volontari e cittadini. L’obiettivo dell’appuntamento braidese, oltre all’approfondimento della tematica, è anche quello di creare un'occasione per mettere in relazione la norma e la sua applicazione nella concreta quotidianità.

I contenuti che verranno trattati sono frutto di un lavoro preliminare di ascolto territoriale svolto attraverso focus group, che hanno permesso di individuare le tematiche prioritarie per la cittadinanza. Il seminario fa parte di una serie di appuntamenti che, nell'arco di alcune settimane, coinvolgeranno le sei aree del territorio provinciale in cui operano i rispettivi Enti consortili.

L’evento del 29 maggio a Bra è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliano conoscere le novità che la riforma introduce. Per partecipare, è possibile iscriversi tramite il modulo online disponibile al link: https://fondazionecrc.it/events/?u=abitare-il-futuro-bra.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0172 438171. (em)