BOCCE / Serena Traversa oro nel tiro precisione femminile del volo: medaglia importante per l'Auxilium Saluzzo

Arriva una medaglia in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Per la specialità volo, metallo pregiato, ai campionati italiani assoluti di tiri, che si sono tenuti a Castelnuovo Don Bosco, Serena Traversa, giocatrice dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, ha conquistato titolo italiano nel tiro di precisione femminile, superando in finale, per 13 a 12 la tenace atleta del Noventa, Valentina Basei.

Nella selezione ai campionati italiani di categoria C tenuta alla Saviglianese, nella prova individuale, pass tricolore, per Matteo Barale.

Sfiorata la qualificazione per coppia under 18, alla selezione di categoria, giocata a Saluzzo, con Alessandro Beretta e Federico Rainero, perdere la semifinale. Nel campionato di 3 categoria, il team saluzzese giocherà il 12 e 14 maggio, il primo spareggio con la Carrucese,per accedere alla fase regionale. In caso di successo, giocherà l’ulteriore spareggio, pèr la qualificazione tra la vincente di Genolese e Caragliese, il 19 e 21 maggio.

Per la specialità petanque, la Bocciofila Auxilium Saluzzo, è stata la sede della final four dei campionati di società A2,1 categoria e promozione femminile.

Sono promosse in A Bovesana, San Giacomo, IL Lanternino, Dlf Ventimiglia e Caragliese in A2, Borgonese e La Bisalta nella A femminile.