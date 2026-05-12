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Sport | 12 maggio 2026, 10:12

BOCCE / Serena Traversa oro nel tiro precisione femminile del volo: medaglia importante per l'Auxilium Saluzzo

Ecco tutti i risultati della squadra ai campionati italiani

Serena Traversa (Foto di Dante Bonino)

Serena Traversa (Foto di Dante Bonino)

Arriva una medaglia in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo. 

Per la specialità volo, metallo pregiato, ai campionati italiani assoluti di tiri, che si sono tenuti a Castelnuovo Don Bosco, Serena Traversa, giocatrice dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, ha conquistato titolo italiano nel tiro di precisione femminile, superando in finale, per 13 a 12  la tenace atleta del Noventa, Valentina Basei.

 Nella selezione ai campionati italiani di categoria C  tenuta alla Saviglianese, nella prova individuale, pass tricolore, per Matteo Barale.

 Sfiorata la qualificazione per coppia under 18, alla selezione di categoria, giocata a Saluzzo, con Alessandro Beretta e Federico Rainero, perdere la semifinale. Nel campionato di 3 categoria, il team saluzzese giocherà il 12 e 14 maggio, il primo spareggio con la Carrucese,per accedere alla fase regionale. In caso di successo, giocherà l’ulteriore spareggio, pèr la qualificazione tra la vincente di Genolese e Caragliese, il 19 e 21 maggio.

Per la specialità petanque, la Bocciofila Auxilium Saluzzo, è stata la sede della final four dei campionati di società A2,1 categoria e promozione femminile. 

Sono promosse in A Bovesana, San Giacomo, IL Lanternino, Dlf Ventimiglia e Caragliese in A2, Borgonese e La Bisalta nella A femminile.

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