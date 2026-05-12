Cuneo, una giornata di sport e festa al Parco Parri

Cuneo si è svegliata sotto un cielo limpidissimo sabato 9 maggio, offrendo la cornice ideale per una grande festa di sport e partecipazione al Parco Parri. Il playground e gli spazi verdi si sono animati con tantissimi bambini e ragazzi, protagonisti di un pomeriggio all’insegna di pallavolo, rugby e pallapugno.

Le diverse discipline hanno convissuto sullo stesso prato in un clima di entusiasmo e condivisione. Schiacciate, difese, placcaggi e colpi dei battitori della pallapugno si sono alternati in un’unica energia collettiva, resa possibile dal patrocinio del Comune di Cuneo, dal sostegno del CSI Cuneo e dal contributo della Fondazione CRC.

Tra i momenti più significativi della giornata c’è stata la premiazione del gruppo U13 maschile 3x3, formato da Giulio, Lorenzo, Alessandro, Michele e Sebastian. Guidati da Samanta Feula e Lorenzo Molineri, i cinque ragazzi hanno conquistato una medaglia d’argento provinciale, approdando così ai regionali. Per il gruppo, e per chi li ha seguiti da vicino, l’entusiasmo e l’orgoglio mostrati sul campo sono stati il riconoscimento più bello.

La giornata, come ha ricordato Liano Petrelli, ha messo in luce anche il valore sociale dello sport, capace di unire divertimento e relazioni. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Scuola di Pallavolo Lab Travel, Pallapugno Subalcuneo e Pedona Rugby, ha mostrato un volto accogliente e partecipato dello sport cuneese.

Non è mancato infine il tradizionale "terzo tempo", vissuto come un momento di relax, chiacchiere e risate fuori dal campo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor tecnici Il Podio Sport, Peraria, Falegnameria GMG e Acqua San Bernardo, oltre a Stefano Cavallera, Sandra Barberis, Camilla Petrelli, Sofia Rosso e ai genitori che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile l’allestimento dell’area.