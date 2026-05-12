A Roma la Giornata internazionale dell'infermiere, 'Un secolo di sapere infermieristico'

(Adnkronos) - In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si tengono oggi presso l’Auditorium Antonianum di Roma, Cassa Galeno conferma il suo storico legame di vicinanza e supporto alla categoria infermieristica, protagonista di un’evoluzione professionale che compie oggi un secolo. L’evento, promosso dalla Fnopi, si legge in una nota, celebra traguardi fondamentali: dai cento anni del Regio decreto del 1925 che istituì le prime Scuole convitto, ai trent’anni di formazione universitaria, fino al nuovo modello di assistenza specialistica che caratterizza il 2026. In questo contesto di eccellenza, alla presenza delle massime cariche dello Stato e dei ministri della Salute e dell’Università, Cassa Galeno si pone come partner solido per la tutela del benessere di chi, per missione, si prende cura degli altri.

“Partecipare a questo centenario significa onorare un percorso di crescita scientifica e professionale che Cassa Galeno sostiene da sempre - ha dichiarato Francesco Riva, Responsabile delle Relazioni Esterne della Cassa Mutua e Consigliere Cnel - Siamo nati per proteggere i professionisti della sanità e le loro famiglie. Oggi, di fronte alle sfide di un sistema salute sempre più complesso, la nostra missione è garantire agli infermieri una protezione previdenziale e sanitaria all’altezza della loro eccellenza formativa e del loro impegno quotidiano verso i cittadini”.

Cassa Galeno, attraverso il suo modello mutualistico e senza scopo di lucro, continua a investire in soluzioni che mettono al centro la persona, accompagnando l’infermiere in ogni tappa della sua carriera, dalla formazione magistrale alle nuove responsabilità cliniche e di ricerca discusse nella tavola rotonda odierna.