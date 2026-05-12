Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood

(Adnkronos) - La 79esima edizione del Festival di Cannes è ai nastri di partenza. Un anno senza Italia in Concorso e senza i grandi blockbuster, ma con una selezione che punta su grandi autori affermati, a partire da Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda e Asghar Farhadi, Ira Sachs, debutti molto attesi, come quello di John Travolta alla regia, ritorni di peso, quello del regista russo Andrej Zvjagincev, e storie pronte a far discutere, come ‘La bola negra’ con Penelope Cruz e Glen Close, ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’ con Gillian Anderson.

Ad aprire la 79esima edizione è il film fuori concorso ‘La Vénus électrique’ di Pierre Salvadori con protagonista Pio Marmaï, affiancato da Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern e Madeleine Baudot. “Cannes celebra tutto ciò che amo del cinema - ha affermato Salvadori nel giorno dell’annuncio del suo film alla kermesse - la regia, l’audacia, la libertà e i cineasti. Cannes li scopre, li sostiene e li celebra. A suo modo, il mio film incarna tutta la fede e l’amore che nutro per la mia arte. Sono così orgoglioso e felice che apra il Festival”. È ambientato nella Parigi alla fine degli Anni 20 e segue un pittore di successo, Antoine, che non riesce più a dipingere dalla morte della moglie, con grande rammarico del suo gallerista, Armand. Una sera, Antoine cerca di contattare la moglie tramite una sensitiva. A sua insaputa, sta in realtà parlando con Suzanne, una giostraia che lo manipola con false sedute spiritiche. Mentre Antoine ritrova l’ispirazione, Suzanne si ritrova per innamorarsi dell’uomo che sta truffando.

La proiezione di ‘La Vénus électrique’, alle 20 al Grand Theatre Lumiere, sarà preceduta dalla cerimonia di apertura (ore 19) condotta dall’attrice Eye Haïdara durante cui Peter Jackson riceverà la Palma d’oro alla Carriera dalle mani dell’attore Elijah Wood, interprete di Frodo nella saga de ‘Il signore degli Anelli’ di Jackson.

“La Palma alla Carriera è uno dei più grandi privilegi della mia carriera”, aveva dichiarato il regista neozelandese. “Cannes è stata una parte significativa del mio percorso cinematografico. Nel 1988, ho partecipato al Festival Marketplace con il mio primo film, ‘Bad Taste', poi nel 2001 abbiamo proiettato un’anteprima di 26 minuti de ‘La Compagnia dell’Anello’ (primo capitolo della saga de ‘Il signore degli anelli’, ndr), entrambi traguardi importanti della mia carriera. Questo festival ha sempre celebrato il cinema audace e visionario e sono incredibilmente grato al Festival di Cannes per essere stato riconosciuto tra i registi e gli artisti il cui lavoro continua a ispirarmi”.

Attualmente, Jackson è impegnato nella produzione di 'The Hunt for Gollum’, tratto dalle opere di J.R.R. Tolkien. Alla regia sarà diretto da Andy Serkis, che tornerà anche a incarnare Gollum. Tra i ritorni più attesi figurano inoltre Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins) e Lee Pace (Thranduil). La storia riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo per seguire la missione di Aragorn: catturare Gollum prima che la creatura possa rivelare a Sauron l’ubicazione dell’Anello. Il film, sviluppato in gran parte a partire dalle note a piè di pagina di Tolkien, si colloca tra 'Lo Hobbit' e 'La Compagnia dell’Anello’.

Protagonista della giornata inaugurale è anche Guillermo del Toro. Alle 14.30, nella sala Debussy, il regista messicano presenterà la versione restaurata in 4K del suo 'Il labirinto del fauno' del 2006. Il film torna sulla Croisette - nella sezione 'Cannes Classics' - vent'anni dopo la sua storica standing ovation di 22 minuti, la più lunga nella storia della kermesse. Per la prima volta, il film arriva in 4K, meticolosamente restaurato dal negativo originale in 35mm, per cui l'autore della fotografia Guillermo Navarro ha ricevuto l'Oscar per la Migliore fotografia nel 2007. Oltre alle statuette per la scenografia e per il trucco, il film ha vinto anche oltre 100 premi in tutto il mondo. Ogni dettaglio del restauro è stato supervisionato personalmente da del Toro. (dall'inviata Lucrezia Leombruni)