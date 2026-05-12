Groenlandia, Usa negoziano con Danimarca apertura 3 nuove basi militari nel sud﻿

(Adnkronos) -

Gli Stati Uniti hanno condotto, lontano dai riflettori, negoziati regolari con la Danimarca per aumentare la loro presenza militare in Groenlandia e i colloqui tra le parti hanno registrato progressi negli ultimi mesi. Lo riferiscono diverse fonti ufficiali a conoscenza dei colloqui, spiegando che i funzionari statunitensi stanno cercando di aprire tre nuove basi nel sud della Groenlandia. Un funzionario della Casa Bianca ha confermato alla Bbc che l'amministrazione Usa era impegnata in colloqui di alto livello con la Groenlandia e la Danimarca, ma si è rifiutata di commentare i dettagli dei negoziati. In ogni caso, la fonte ha detto che la Casa Bianca è molto ottimista sull'esito positivo dei colloqui dopo almeno cinque incontri tra le squadre negoziali da metà gennaio.

Un portavoce del ministero degli Esteri danese ha confermato che "è in corso un dialogo diplomatico con gli Stati Uniti. Il ministero degli Affari Esteri non fornirà ulteriori dettagli in questo momento". Secondo una fonte a conoscenza dei negoziati, funzionari statunitensi hanno proposto un accordo in base al quale le tre nuove basi militari verrebbero formalmente designate come territorio sovrano degli Stati Uniti. Le basi si troverebbero si concentrerebbero principalmente sulla sorveglianza di potenziali attività marittime russe e cinesi in un'area dell'Atlantico settentrionale compresa tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito, nota come GIUK Gap, hanno affermato i funzionari che hanno parlato con la Bbc.

Stati Uniti e Danimarca non hanno ancora formalizzato alcun accordo e il numero finale delle basi potrebbe cambiare, hanno affermato le fonti. Una delle nuove basi verrebbe probabilmente costruita a Narsarsuaq, sul sito di un'ex base militare statunitense che ospitava un piccolo aeroporto. Gli analisti ritengono probabile che anche le altre nuove basi militari vengano costruite in Groenlandia su siti dotati di infrastrutture preesistenti, come aeroporti o porti, che potrebbero essere ammodernate a un costo inferiore rispetto alla costruzione di nuove strutture.

La Bbc sottolinea che durante i colloqui i funzionari statunitensi non hanno sollevato la possibilità di assumere in qualche modo il controllo della Groenlandia, scenario delineato dal presidente americano Donald Trump che Danimarca e Nato hanno pubblicamente respinto. La delicata operazione diplomatica è guidata da Michael Needham, un alto funzionario del Dipartimento di Stato incaricato di elaborare un accordo che soddisfi Trump, rispettando al contempo le linee rosse della Danimarca in materia di protezione dei confini. "Needham è il punto di riferimento" per la Groenlandia, ha affermato un diplomatico di alto livello a conoscenza dei colloqui. Dietro le quinte, ha aggiunto la fonte alla Bbc, l'amministrazione "sta affrontando la questione con grande professionalità". Escluso dal processo diplomatico, secondo tre fonti, l'inviato speciale di Trump per la Groenlandia, il governatore repubblicano della Louisiana Jeff Landry.