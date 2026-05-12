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| 12 maggio 2026, 13:42

Internazionali, oggi Sinner-Pellegrino - Diretta

Internazionali, oggi Sinner-Pellegrino - Diretta

(Adnkronos) -

Jannik Sinner a caccia dei quarti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida Andrea Pellegrino - in diretta tv e streaming - nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo aver eliminato, dopo il bye del primo turno, Ofner al secondo e Popyrin al terzo turno, mentre Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha superato, nel tabellone principale, Nardi, Fils, ritiratosi per infortunio, e Tiafoe. 

 

In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà nei quarti il vincente di Rublev-Basilashvili. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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