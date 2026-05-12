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| 12 maggio 2026, 08:24

Iran, Trump “Il cessate il fuoco è un malato terminale in terapia intensiva”

Iran, Trump “Il cessate il fuoco è un malato terminale in terapia intensiva”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Dopo aver letto la lettera spazzatura che mi hanno mandato (gli iraniani, ndr), direi che in questo momento il cessate il fuoco è una sorta di malato terminale in terapia intensiva, è molto debole. Diciamo che il cessate il fuoco è come una persona che si trova in terapia intensiva e arriva il medico e ti dice il tuo caro ha un uno per cento di vita, questo è il cessate il fuoco in questo momento". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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