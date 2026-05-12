Mediterraneo, Fontana “Costruire una prospettiva condivisa”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo cercare di lavorare uniti per consolidare i rapporti e costruire una prospettiva condivisa del Mediterraneo. In quest'area si concentrano alcune tra le più grandi sfide del nostro tempo, che devono essere affrontate attraverso il dialogo e la cooperazione multilaterale. E' questa una necessità fondamentale in un mondo che è ormai interconnesso. Le crisi stanno assumendo una dimensione planetaria e non sono mai circoscritte ai singoli attori coinvolti. E' essenziale quindi elaborare strategie e linee di intervento che siano coordinate".Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, aprendo a Montecitorio i lavori della seconda giornata di lavori del Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. "Non bisogna mai dimenticare - ha sottolineato Fontana - che le diverse realtà del Mediterraneo non sono isolate, ma fanno parte di un quadro più ampio. L'Assemblea parlamentare della NATO da sempre nutre questa consapevolezza. Grazie all'operato delle sue strutture interne, ha contribuito a un progressivo allargamento del raggio d'azione dell'Alleanza. In questa direzione occorre promuovere in ogni sede la diplomazia parlamentare per difendere e promuovere i valori della pace e della libertà. In un tempo segnato da tensioni e incertezze, auspico che il confronto di queste giornate contribuisca a rafforzare la cooperazione tra i Parlamenti e, soprattutto, il dialogo tra i popoli". foto: ufficio stampa Camera dei Deputati(ITALPRESS).