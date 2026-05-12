Musetti: "Chiedo scusa, non ho voluto ritirarmi. Non so se sarò a Roland Garros"

(Adnkronos) - È un Lorenzo Musetti molto deluso e amareggiato quello che lascia gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato da Casper Ruud, che si è imposto in due set 6-3, 6-1, negli ottavi del Masters 1000 di Roma, in una partita molto nervosa in cui Musetti ha sofferto l'ennesimo infortunio della sua stagione.

"Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico e per questo chiedo scusa. Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi solo perché sono stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa", ha detto Musetti in conferenza stampa, "non c'è stato modo da parte mia di trovare un modo per arginare e andare oltre il problema fisico. Non so se ci sarò al Roland Garros, farò dei controlli per capire. In questi giorni ho provato a rimediare, ma spero che sia meno grave del previsto e posso arrivare pronto per Parigi".

"Condividere questi momenti con il pubblico è stato bellissimo, ho ricevuto tanto affetto. È un momento un po' particolare, pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai successa, e per questo difficile da vivere anche mentalmente. Fatico a essere lucido, propositivo e positivo", ha spiegato Musetti, "dopo l'Australia ho avuto altri infortuni che mi fanno stare un po' in una condizione di negatività ma spero in esiti positivi degli esami per darmi carica e motivazione con altro atteggiamento".

"Oggi faticavo ad appoggiare la gamba infortunata ed era difficile trovare forza e il migliore punto d'appoggio su quella gamba lì. In questo momento il mio futuro di stagione è annebbiato, fatico a pensare a lungo termine visto che ogni volta sembra che succeda qualcosa", ha detto Musetti, "Parigi è l'ultima speranza sulla terra, poi avrò due mesi dove tra erba e cemento americano ci saranno delle cambiali in termini di punti. La mia priorità ora è sentirmi bene fisicamente".

Da lunedì prossimo Musetti uscirà dalla top ten del ranking Atp: "Uscire così dalla top ten fa male, con tanti problemi fisici. Non sono riuscito a sfruttare il mio miglior momento, quindi se devo recriminare qualcosa sono sicuramente gli infortuni. È un po' una beffa perché qui a Roma ero entrato in top ten e uscirci proprio qui non è quello che mi ero augurato. Mi darà una spinta in più per rientrarci il prima possibile".