Oncologia: si concretizza l'impegno di BeOne nei tumori solidi

(Adnkronos) - "L'ingresso di BeOne nell'oncologia solida rappresenta un momento cruciale. Abbiamo iniziato circa 5 anni fa nell'oncoematologia e oggi ci muoviamo verso i tumori solidi, patologie estremamente gravi e rilevanti. Il nostro impegno, che si apre ufficialmente oggi, è destinato a protrarsi negli anni a venire: disponiamo infatti di una pipeline ricca, in fase di sviluppo negli ambiti polmonare, gastrointestinale, mammario e ginecologico. Questo è per noi solo l'inizio di un percorso che condivideremo con le comunità scientifiche e con i pazienti, con l'obiettivo di introdurre terapie innovative first-in-class o best-in-class". Così Marco Sartori, General Manager di BeOne Medicines Italia, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato per fare il punto sui passi avanti nella cura dei tumori dello stomaco, dell'esofago e del polmone, alla luce dell'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) della rimborsabilità di tislelizumab per il trattamento di queste neoplasie.

"Il nome stesso dell'azienda, BeOne - spiega Sartori - racchiude l'idea di un'unione a 360 gradi con le associazioni dei pazienti, le comunità scientifiche, le università e le istituzioni. L'integrazione è fondamentale perché la cura non si esaurisce con il solo trattamento farmacologico. Siamo partner di istituti di ricerca, atenei e organizzazioni di pazienti: un impegno che intendiamo continuare a portare avanti con determinazione", conclude.