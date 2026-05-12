Primark, 10 anni in Italia e un investimento di 22 mln per aprire 3 nuovi negozi

MILANO (ITALPRESS) - Primark, retailer internazionale di moda, segna 10 anni di presenza in Italia con l'annuncio di un nuovo investimento di 22 milioni di euro per l'apertura di tre nuovi negozi e la creazione di 300 nuovi posti di lavoro, nell'ambito della sua continua espansione nel Bel Paese.I nuovi negozi saranno situati a Cremona (Centro Commerciale Cremona Pò), Ancona (Grotte Center) e Gorizia (Tiare Shopping centre). Attualmente, Primark opera con 20 negozi su tutto il territorio italiano e impiega oltre 5.000 persone. I tre nuovi negozi, insieme ai cinque recentemente annunciati che apriranno a Napoli (due store), Roma, Parma e Genova, porteranno la rete di Primark in Italia a un totale di 28 negozi nei prossimi anni.Primark è arrivata in Italia nel 2016 con il suo primo negozio presso Il Centro di Arese, inaugurato con un team di 390 colleghi. Solo otto mesi dopo ha aperto il secondo punto vendita a Brescia, a conferma della forte risposta dei clienti italiani, dando così l'avvio a una rapida espansione nel Paese. Da allora, Primark ha proseguito nel suo percorso di crescita, arrivando ad aprire la sua sede regionale e il flagship store di via Torino a Milano nel 2022.A supporto di questa nuova fase di crescita, Primark sta procedendo con la realizzazione del suo primo polo logistico in Italia. Situato ad Alessandria, il polo creerà più di 200 posti di lavoro e supporterà la rete di negozi in espansione su tutto il territorio nazionale. In collaborazione con il partner SEGRO, il completamento dei lavori è previsto per la fine di novembre 2026 con l'entrata in funzione nel 2027. Il polo logistico è stato progettato tenendo in considerazione i più alti standard ambientali, rafforzando l'impegno di Primark verso una crescita responsabile.Consapevole dell'importante ruolo che il retail ricopre nella vita delle persone, Primark continua a investire nelle comunità in cui opera. Quest'anno, Primark supporterà Special Olympics attraverso la donazione di 3.000 magliette da utilizzare come uniformi ufficiali durante i Giochi Nazionali e anche i Mondiali in programma per il 2027. Nel contesto del suo impegno sociale, Primark collabora con partner specializzati tra cui Agenzia ONU per i Rifugiati, Special Olympics, Seconda Chance e Fondazione Adecco per abbattere le barriere e creare percorsi di inserimento nel settore retail per le persone che potrebbero incontrare maggiori sfide nel mondo del lavoro.Primark da sempre si impegna a creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo per i suoi 5.000 colleghi in Italia, con una forte attenzione allo sviluppo professionale, alla crescita e al supporto delle persone in ogni fase della loro carriera. Circa il 90% dei Manager in Primark arrivano da percorsi di crescita interni, grazie anche al programma "Grow with Us", che continua a valorizzare i talenti, accompagnandoli da ruoli junior fino a posizioni manageriali nei negozi e nella sede regionale."Questa nuova fase di crescita per noi rappresenta molto più di una semplice espansione della nostra rete retail" ha dichiarato Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia. "Con la celebrazione di questi 10 anni, vogliamo ringraziare i nostri colleghi e i nostri clienti che sono stati al centro del nostro percorso di crescita finora. Continueremo a creare opportunità per le nostre persone attraverso il programma Grow with Us, il sostegno alle comunità in cui operiamo e l'ampliamento della nostra presenza con nuovi punti vendita, inclusi quelli di Cremona, Ancona e Gorizia". "E' per me motivo di grande orgoglio affermare di aver intrapreso il mio percorso professionale in Primark dieci anni fa, come manager del primo negozio ad Arese. Ho potuto constatare in prima Confidential - Not for Public Consumption or Distribution persona quanto l'ascolto attento dei nostri clienti abbia rappresentato un elemento guida fondamentale, che continua tuttora a orientare la nostra crescita e i nostri investimenti in Italia. Il nostro impegno resta quello di consolidare la leadership sui prezzi, garantendo al contempo un'esperienza in store eccellente - con l'obietto di offrire ai nostri clienti moda di qualità e prodotti essenziali per la vita di tutti i giorni, capaci di coniugare valore, accessibilità e durata nel tempo". Primark è un retailer internazionale di moda con più di 485 negozi in 19 Paesi in Europa, negli Stati Uniti e in Medio Oriente.-foto f12/Italpress -(ITALPRESS).