Venezuela, Trump: "Sto considerando di renderlo 51esimo Stato"

(Adnkronos) - Non solo Groenlandia e Canada. Donald Trump ha detto di stare "seriamente considerando" l'idea di rendere il Venezuela il 51esimo Stato americano. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense ha affermato che il "Venezuela ama Trump" e ha ricordato che il Paese latinoamericano ha risorse petrolifere pari a 40 trilioni di dollari.

Non è tardata ad arrivare la replica di Delcy Rodriguez, diventata presidente venezuelana ad interim dopo che le forze speciali Usa hanno catturato nel blitz del 3 gennaio Nicolas Maduro di cui era la vice. Il Venezuela "non ha mai considerato" la possibilità di diventare il 51mo Stato americano, ha detto. La cosa, ha spiegato Rodriguez rispondendo ai giornalisti all'Aja, "non verrebbe mai presa in considerazione perché" "noi donne e uomini venezuelani abbiamo amiamo il nostro processo d'indipendenza, amiamo i nostri eroi e le nostre eroine dell'indipendenza".

Rodriguez si è recata all'Aja nel suo primo viaggio all'estero da quando ha preso la guida del Paese per intervenire di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia riguardo ad una disputa territoriale con la Guyana per il controllo dell'Esequibo, regione ricca di petrolio. Nel suo intervento, la presidente ad interim ha ribadito la "storica posizione" del Venezuela nel non cedere ad organismi internazionali questioni riguardo alla sovranità, affermando che la disputa potrà essere risolta solo con negoziati bilaterali e non da una sentenza della Corte. Rodriguez ha spiegato di essere andata all'Aja per "dimostrare al mondo la verità sui diritti appartenuti al Venezuela riguardo al territorio" contesto. "Questo non implica in nessun modo il riconoscimento della giurisdizione della Corte sulla controversia territoriale", ha concluso.