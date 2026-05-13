Affido culturale a Cuneo: “Cultura Insieme” cerca reti tra operatori e famiglie

Venerdì 22 maggio, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17 alle 19, presso NUoVO Cuneo (via Parco della Gioventù), si terrà la giornata di networking “Cultura Insieme”. L’appuntamento vuole essere un’occasione di incontro tra soggetti culturali, operatori sociali, famiglie e comunità educante per condividere visioni, strumenti ed esperienze legate alla pratica dell’affido culturale, un modello già sperimentato in altre città italiane e oggi avviato anche a Cuneo.

La giornata sarà articolata in due momenti distinti ma complementari: dalle 9.30 alle 11.30 si terrà una colazione di brainstorming dedicata agli operatori socioculturali del territorio mentre, dalle 17 alle 19, spazio ad una merenda di incontro per famiglie con attività laboratoriali per i più piccoli.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Cooperativa Emmanuele, Associazione Culturale Noau ETS e Dispari Teatro, in collegamento con il Tavolo “Cultura 0-6”, con la condivisione del Comune di Cuneo – assessorati alla Cultura e Socio-Educativo – e del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, grazie al sostegno della Fondazione CRC attraverso il bando “Impegnati nei diritti 2025”.

Per informazioni visitare il sito www.emmanuele-onlus.org, scrivere a alessia.bagnis@emmanuele-onlus.org o chiamare il numero 327/9268399 (Alessia Bagnis - educatrice).

Il doppio appuntamento del 22 maggio sarà dedicato alla costruzione di una nuova rete: un tempo di conoscenza reciproca, confronto operativo e attivazione di nuove collaborazioni tra i soggetti che contribuiscono al sistema di welfare culturale cittadino. Al mattino, sarà presentato il progetto agli operatori socioculturali del territorio, favorendo il confronto e valutando insieme possibili forme di collaborazione e partecipazione alla rete territoriale. Al pomeriggio, invece, l’occasione per le famiglie di conoscere il progetto, dialogare con gli operatori e approfondire l’interesse a prendere parte all’iniziativa.

L’evento è promosso nell’ambito del progetto “Cultura Insieme”, nato con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e rendere i consumi culturali come lettura, cinema, teatro e arte accessibili e significativi per tutte le famiglie. Questo progetto si fonda, infatti, su un principio semplice: la partecipazione culturale può diventare uno strumento concreto di benessere, relazione e crescita condivisa. L’obiettivo non è soltanto favorire la fruizione di eventi e attività culturali, ma costruire relazioni di prossimità e fiducia tra famiglie con differenti abitudini di accesso alla cultura, rafforzando il ruolo della comunità educante.

Attraverso il modello dell’affido culturale, famiglie già attive nella partecipazione culturale condividono esperienze, attività e occasioni con famiglie che, per ragioni diverse, hanno minori opportunità di accesso. Teatro, cinema, laboratori, mostre e letture diventano così strumenti per creare legami, generare partecipazione e raggiungere nuovi pubblici. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sperimentazione avviato a Cuneo per fare della cultura uno spazio accessibile, condiviso e generativo, capace di trasformarsi da esperienza occasionale a pratica quotidiana di benessere e partecipazione.

“Cultura Insieme” può essere immaginato come un’orchestra: una partitura comune che prende forma grazie al contributo di molteplici soggetti e sensibilità differenti. Famiglie, operatori culturali, enti sociali e comunità diventano così strumenti diversi chiamati a “suonare” insieme per costruire un ecosistema culturale più inclusivo e partecipato.