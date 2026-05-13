mercoledì 13 maggio
Arte e meditazione tra i boschi: a Monterosso Grana l’esperienza immersiva “Abbraccio”
Arte e meditazione tra i boschi: a Monterosso Grana l’esperienza immersiva “Abbraccio”
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 maggio 2026, 08:07

Arte e meditazione tra i boschi: a Monterosso Grana l’esperienza immersiva “Abbraccio”

Sabato 23 maggio all’Ecomuseo Terra del Castelmagno incontri gratuiti con l’artista Domenico Olivero tra natura, silenzio e consapevolezza

Arte e meditazione tra i boschi: a Monterosso Grana l’esperienza immersiva “Abbraccio”

Un sabato fuori dall’ordinario, all’insegna della lentezza, della consapevolezza e dell’incontro tra arte, natura e silenzio.

Sabato 23 maggio, l’Ecomuseo Terra del Castelmagno invita a partecipare a un’esperienza immersiva presso “Abbraccio”, l’installazione scultorea vivente di Domenico Olivero, situata a San Pietro di Monterosso Grana.

L’opera, creata con piante di bosso (Buxus sempervirens) – una specie autoctona oggi seriamente minacciata dalla Piralide e profondamente rappresentativa del territorio – nasce come spazio dedicato alla meditazione e al dialogo con il paesaggio circostante.

Per cogliere pienamente l’essenza di “Abbraccio”, l’artista condurrà due incontri gratuiti di introduzione alla meditazione, alle 15.30 e alle 17.00. Un’opportunità aperta a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta a queste pratiche, per sperimentare semplici esercizi di consapevolezza e ascolto interiore.

L’appuntamento, gratuito, si terrà nei pressi del Museo Terra del Castelmagno (Via Mistral 89, San Pietro di Monterosso Grana). 

E’ gradita la prenotazione al +39 3294286890 o a expa.terradelcastelmagno@gmail.com. 


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium