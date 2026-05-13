Le nozze d’oro di Radio Alba, Libreria La Torre e Magog: un convegno per festeggiare tre protagoniste della cultura albese

Tre eccellenza della cultura albese, accomunate da un importante anniversario.

Sono gli ospiti al centro del prossimo evento organizzato dall’Associazione Culturale Giulio Parusso, che organizza un convegno dedicato ai primi cinquant’anni di attività raggiunti da Radio Alba, della Libreria La Torre e dell’associazione Magog.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio presso Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4.

"Si tratta di tre realtà nate tutte nel 1976 e da mezzo secolo attive nel campo culturale e artistico – spiega l’avvocato Roberto Ponzio, presidente dell’Associazione Parusso –. Abbiamo ritenuto doveroso dedicare loro un convegno che punti a ripercorrere insieme a loro cinquant’anni di cammino della comunità albese e augurargli una fattiva e feconda continuazione".

Nei giorni scorsi l’associazione ha invece celebrato un altro atteso appuntamento del proprio calendario di iniziative, con la lezione di educazione finanziaria che il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, socio onorario del sodalizio, ha tenuto agli studenti della scuola media del Mussotto, recentemente intitolata a Giulio Parusso (leggi qui).