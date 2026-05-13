Servizio 118, Azienda Zero: "Nessun taglio, ma più risorse e meglio distribuite"

Azienda Zero torna a intervenire sulla riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza 118, dopo averlo fatto lo scorso 1° maggio, allora in seguito al dibattito sorto in seno al Consiglio comunale albese ( leggi qui ).

Lo fa con una nota, che segue a stretto a quella diffusa ieri dalla Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl Cn1 e con la quale quest’ultima aveva dato conto del confronto tenuto lunedì 11 maggio coi vertici sanitari della Regione Piemonte e della decisione di quest’ultima di sospendere il discusso riordino, così come già comunicato dopo analogo vertice con l’omologo organismo dell’Asl Cn2 di Langhe e Roero ( leggi qui ).

All’incontro di lunedì Azienda Zero ha preso parte col direttore generale Massimo D'Angelo e il direttore sanitario Arturo Pasqualucci. Presenti anche il direttore della Centrale Operativa 118 di Torino Roberto Gioachin in qualità di esperto di organizzazione dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, e il direttore della Centrale Operativa di Cuneo-Saluzzo Giovanni Marracini.

"DIALOGO APERTO E COSTRUTTIVO"

In video si è poi collegato anche l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, "a testimonianza dell'attenzione che viene riservata alla vicenda", si annota, rimarcando anche come l’incontro si sarebbe svolto "in un clima di dialogo aperto e costruttivo, con un confronto sereno tra tutte le parti".

"Rispetto ad alcune ricostruzioni circolate – si aggiunge ancora –, Azienda Zero tiene a precisare che la riunione ha avuto toni distesi e orientati alla collaborazione".

"NON E’ STATO TAGLIATO NULLA"

"Lavoriamo per i cittadini e per garantire una continuità assistenziale di qualità – dichiara ora il direttore generale di Azienda Zero Massimo D'Angelo –. In piena sintonia con l'Assessorato regionale alla Sanità, il confronto costante con le istituzioni locali sarà d'ora in poi il metodo di lavoro che adotteremo, poiché è giusto che le decisioni che riguardano i cittadini si costruiscano insieme al territorio".

"Sul merito della riorganizzazione voglio essere chiaro – prosegue D’Angelo, dal marzo scorso alla guida di Azienda Zero – : non è stato tagliato nulla. Il servizio di emergenza urgenza 118 continua a garantire la stessa copertura di prima con professionisti altamente qualificati. Ciò che cambia è la collocazione delle figure: il medico specialista, anziché essere vincolato a bordo di una singola ambulanza, opera sull'automedica. In questo modo può essere presente dove la sua competenza specifica è effettivamente richiesta, intervenendo su più emergenze contemporaneamente. Le ambulanze restano presidiate da infermieri specializzati nell'emergenza urgenza, con competenze cliniche avanzate e piena autonomia operativa nelle procedure salvavita, in costante raccordo con il medico. Più risorse e meglio distribuite: questo è l'obiettivo. Non un taglio ma un’evoluzione del servizio nell'interesse esclusivo dei cittadini".

LA PRESA DI POSIZIONE DELLA PROVINCIA

Sempre ieri, il riordino era stato l’oggetto di un documento approvato dal Consiglio provinciale, convocato in seduta straordinaria da remoto ( leggi qui )

Con l’ordine del giorno approvato, il Consiglio provinciale impegna il presidente e l’assemblea a mantenere alta l’attenzione sul tema, a chiedere alla Regione Piemonte il coinvolgimento formale della Provincia di Cuneo nei futuri tavoli di confronto sulla riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali e del sistema di emergenza‑urgenza, e a sostenere il mantenimento e il rafforzamento dei livelli di assistenza sanitaria nelle aree montane e periferiche, promuovendo il coinvolgimento dei sindaci, delle Unioni montane e degli operatori sanitari.