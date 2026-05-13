Bra, domenica 17 maggio torna il Mercato della Terra in corso Garibaldi con un bonus

Pronti con la lista della spesa? A Bra, torna l’atteso appuntamento con il Mercato della Terra di Bra. Solo a sentirlo nominare viene l’acquolina.

Domenica 17 maggio, dalle ore 8 e fino alle 17, sarà l’occasione per scoprire tradizioni e prodotti locali, incontrando chi si occupa delle colture e degli animali, spinto da grande passione e lavoro. Inoltre, dalle ore 9, è in programma l’iniziativa Orto al Mercato della Terra, un laboratorio per bimbi e famiglie, dove si potrà invasare il proprio piantino, portarlo a casa e prendersene cura.

L’evento si svolge sotto i portici di corso Garibaldi con il sostegno del Comune, Slow Food Bra e del Mercato Campagna Amica, al fine di avvicinare produttori e consumatori.

I protagonisti del Mercato della Terra sono i produttori di piccola scala e gli artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano, in modo da garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti.

Sui banchi del Mercato della Terra, in rassegna ogni terza domenica del mese, si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare una spesa “slow” attraverso piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni che hanno radici nel territorio in cui operano. Il cibo qui diventa: nutrimento, storia e identità, cultura e salute, terra e futuro.