Dal campo al futuro: studenti del Denina in visita allo Juventus Stadium

Nella giornata di martedì 12 maggio 2026, le classi 4N e 3R dell’Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo hanno partecipato ad una visita didattica a Torino, vivendo un’importante esperienza formativa tra sport, cultura e orientamento professionale.

Il programma della giornata ha previsto la visita allo Juventus Stadium e al Museo della Juventus, in cui gli studenti hanno potuto conoscere da vicino la storia del club bianconero, i suoi successi e l’organizzazione che ruota attorno ad una delle società sportive più conosciute.

L’esperienza si è poi conclusa con un laboratorio professionalizzante dedicato alle figure lavorative legate al mondo del calcio. Durante l’incontro sono state illustrate ai ragazzi le numerose opportunità professionali che gravitano attorno al settore sportivo, dalle attività manageriali e organizzative fino agli ambiti della comunicazione, del marketing, della preparazione atletica e degli eventi.

La visita rientra nelle attività di orientamento promosse dall’istituto, con l’obiettivo di offrire agli studenti occasioni concrete di crescita, confronto e approfondimento sulle possibili scelte future.

Una giornata intensa e ricca di stimoli, che ha unito apprendimento, scoperta e partecipazione attiva.