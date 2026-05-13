Cina, la copertura di acqua corrente nelle aree rurali sale al 96% nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La copertura dell'acqua corrente nelle aree rurali della Cina ha raggiunto il 96% alla fine del 2025, ha dichiarato ieri il ministero delle Risorse Idriche.Alla fine dello scorso anno, i progetti di approvvigionamento idrico su larga scala coprivano il 71% della popolazione rurale, mentre il 72% delle contee aveva adottato una gestione unificata a livello di contea per l'approvvigionamento idrico rurale, ha riferito il ministero in una conferenza stampa.Alla fine del 2025, la Cina contava quasi 3,82 milioni di progetti di approvvigionamento idrico rurale, formando una rete di fornitura che copre 850 milioni di residenti rurali.Il numero di persone che dipendono principalmente da cisterne e serbatoi per l'approvvigionamento idrico era diminuito del 79% a fine 2025, rispetto al livello registrato alla fine del periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020).Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), le aree uscite dalla povertà hanno completato investimenti nella tutela delle risorse idriche per 914,9 miliardi di yuan (circa 133,71 miliardi di dollari), compresi 145,5 miliardi di yuan nelle contee chiave che ricevono assistenza nazionale per la rivitalizzazione rurale.Nello stesso periodo, le località hanno ottenuto 590,28 miliardi di yuan per la costruzione di opere per l'approvvigionamento idrico rurale, con obbligazioni dei governi locali, prestiti bancari, capitale sociale e altre fonti pari all'80% del totale.La Cina punta ad aumentare la copertura dell'acqua corrente nelle aree rurali al 97% entro la fine del 2026, con progetti di approvvigionamento idrico su larga scala a copertura del 73% della popolazione rurale, secondo il ministero.Entro il 2030, il Paese punta a portare la copertura dell'acqua corrente nelle aree rurali al 98%.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-