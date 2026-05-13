mercoledì 13 maggio
&quot;La montagna non deve solo resistere, deve esistere&quot;: Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
"La montagna non deve solo resistere, deve esistere": Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
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| 13 maggio 2026, 09:18

Coppa Italia, oggi finale Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

Coppa Italia, oggi finale Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in campionato qualche giorno fa: ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, con un 3-0 in trasferta firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter, in campo alle 21:  

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri 

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinksi, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu  

La finale di Coppa Italia Lazio-Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. L’ultimo atto del torneo sarà visibile in streaming su SportMediaset e Infinity.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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