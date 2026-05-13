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"La montagna non deve solo resistere, deve esistere": Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
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| 13 maggio 2026, 16:03

Lavoro, Iannicelli (Ordine Ingegneri Milano): "Fattore umano è critico per transizione digitale"

Lavoro, Iannicelli (Ordine Ingegneri Milano): &quot;Fattore umano è critico per transizione digitale&quot;

(Adnkronos) - “La transizione digitale e ambientale stanno totalmente cambiando il nostro modo di essere e il nostro sistema Paese. Il fattore critico di successo è dato dal fattore culturale e umano: è necessario cambiare il nostro modo di essere, di pensare e di agire, sia nei professionisti sia nelle istituzioni”. Ad affermarlo Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e presidente della commissione Tlc, a margine del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico di Milano. 

“Questo evento costituisce un esempio con cui vogliamo cercare di aiutare i nostri professionisti, sensibilizzarli in questo nuovo percorso, in tutte le ingegnerie, da quelle tradizionali a quelle più evolute”, ha poi aggiunto Iannicelli. Oltre ai professionisti, rilevante la presenza di “referenti istituzionali, come Regione e Comune e tutti gli altri stakeholder”, che dialogano insieme per riflettere su “come portare avanti il bene del Paese”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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