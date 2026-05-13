mercoledì 13 maggio
&quot;La montagna non deve solo resistere, deve esistere&quot;: Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
"La montagna non deve solo resistere, deve esistere": Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 13 maggio 2026, 19:45

Logistica, Gualtieri (Asstra): "Risorse per investimenti e gestione servizi"

Logistica, Gualtieri (Asstra): &quot;Risorse per investimenti e gestione servizi&quot;

(Adnkronos) - Per il futuro del settore della logistica "servono risorse sia per gli investimenti che per la gestione dei servizi. L'integrazione di questi due elementi è fondamentale per la strategia generale del settore, anche in ragione del contesto di crisi energetica che stiamo vivendo. E’ sì necessario che i contratti di servizio includano gli investimenti ma per garantire la tenuta del settore è necessario dare continuità alle risorse stanziate negli ultimi anni, come è opportuno anche avviare una riflessione sulla leva tariffaria". Così il vicepresidente di Asstra Giuseppina Gualtieri a margine di “Oltre il Pnrr: nuove strategie per il trasporto pubblico locale tra investimenti, decarbonizzazione e innovazione”, svoltosi oggi pomeriggio all'evento fieristico Next Mobility Exhibition. 

"Negli ultimi anni, per le risorse messe in campo e le tempistiche stringenti, la spinta garantita dal Pnrr è stata straordinaria e le aziende hanno dimostrato tutte le loro capacità progettuali e tecnico operative - ha aggiunto -. Sono stati messi a terra, in tempi record, anche progetti di grande spessore industriale, che trasferiscono ai territori valore in termini di conoscenza e innovazione, ma anche valore economico e ambientale. Questa trasformazione, che è stata avviata, non può però essere interrotta" 

Secondo Gualtieri, le imprese "devono essere messe in grado di affrontare e coprire gli investimenti necessari per mantenere gli standard di mobilità sostenibile perché quello che conta è raggiungere gli obiettivi di qualità e soddisfare i bisogni delle persone e dei territori". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium