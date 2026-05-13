Milano, Circolo delle imprese e Alis protagonisti il 14 maggio al Mind innovation district

(Adnkronos) - Il Circolo delle imprese e Alis-Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile scelgono il Mind-Milano innovation district per la convention annuale che riunirà oltre 250 imprenditori e professionisti nel cuore pulsante dell’innovazione lombarda e nazionale. Giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 17, l'auditorium Cascina Triulza ospiterà l'incontro 'Persone, idee, energie: il motore dell’impresa che vince', un momento di confronto tra i principali player di settori strategici dell’economia nazionale che affronteranno argomenti chiave per lo sviluppo territoriale.

L'evento, realizzato in collaborazione di Federated innovation @Mind, si inserisce all’interno del palinsesto della Mind innovation week, la manifestazione culturale dedicata all’innovazione che trasforma il distretto in uno spazio aperto di dialogo e sperimentazione sui temi che stanno ridisegnando il futuro. Numerosi i relatori di alto livello che interverranno nel corso dell'evento. In apertura i saluti di benvenuto di Marco Rabitti, direttore valorizzazione asset, servizi e program management Principia; Massimo Minelli, presidente Fondazione Triulza; Gianni Verga, chairman Think smart mobility@Mind; Marcello Di Caterina, vicepresidente Alis e Alessandro Fiorentino, presidente Circolo delle imprese. Seguiranno gli interventi di Fabrizio Grillo, presidente di Federated innovation @Mind; Andrea Fraschini, business developer hydrogen division Edison; Andrea Amoretti, ad P3 Logistic parks Italia; Tommaso Dragotto, presidente e fondatore Sicily by Car; Fabio Negri, ceo Centro servizi Negri; Gabriele Tuccillo, ceo Atlante Italia e Switzerland; Gianni Polizzi, presidente Promotergroup; Gianmarco Ciarfaglia, head of artificial intelligence engineering Group; Renato Canevari, direttore Italia Gruppo Foresti; Giuseppe Laudicina, key account manager tertiary sales Edison Next; Carlo Cosmelli, partner dipartimento corporate Watson Farley & Williams; Mario Ferretti, founder & chief strategy officer Wayla; Gianluca Pirola, partner Grant Thornton Italy; Liliana Astrologo, indirect channels sales account Edenred Italia; Caludio Carrano, founder & ceo Infogestweb Golia360. Modererà l’incontro Nicolò Berghinz, head of external & public relations, strategic development & partnerships di Alis.

L'evento rappresenta il consolidamento del sodalizio tra due realtà oggi fondamentali nel panorama associativo italiano: "Un’alleanza strategica basata su una profonda condivisione di valori e cultura d’impresa, che guarda alla rigenerazione urbana e all'ampliamento di un metodo costruttivo di network", dichiara Alessandro Fiorentino, presidente del Circolo delle imprese. L'evento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal Circolo delle imprese, primo network gratuito in Italia per imprenditori e professionisti, per promuovere la cultura d’impresa e favorire occasioni di confronto all’interno del mondo imprenditoriale con l’obiettivo di sviluppare sinergie operative, scambio di best practices e accrescere la rete strategica tra le imprese.