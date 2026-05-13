Rebuild 2026, Buttieri (Federcasa): "Piano casa è grande opportunità per sistema dell'abitare"

(Adnkronos) - "Siamo qui a Rebuild 2026 come Federcasa, che riunisce 85 aziende pubbliche, per parlare di Piano casa. Il governo, infatti, ha varato la settimana scorsa questo imponente piano, che è in fase di attuazione perché è stato assegnato alla Camera dei deputati per la discussione alla Commissione ambiente e noi commenteremo le dotazioni e le opportunità per le nostre aziende e per il sistema casa in generale". A dirlo Marco Buttieri, presidente Federcasa, alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).

"Avevamo partecipato all’edizione di Rebuild di due anni fa e, personalmente, l'ho vista molto implementata e attiva: complimenti all'organizzazione e a tutti i partecipanti", conclude.