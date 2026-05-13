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&quot;La montagna non deve solo resistere, deve esistere&quot;: Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
"La montagna non deve solo resistere, deve esistere": Maurizio Paoletti si candida alla guida di Roaschia
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| 13 maggio 2026, 14:14

Si fingono tecnici e truffano ex dipendente Banca d'Italia: bottino da 100mila euro

Si fingono tecnici e truffano ex dipendente Banca d'Italia: bottino da 100mila euro

(Adnkronos) - Hanno citofonato nella tarda mattinata fingendosi tecnici di una ditta incaricata di lavori in zona e, dopo aver convinto la proprietaria dell'appartamento ad aprirgli la porta, sono entrati facendosi aprire la cassaforte e arraffando orologi di prestigio, tra i quali un Rolex, cinque monete commemorative della Banca d'Italia di cui la 75enne era dipendente e gioielli in oro per un valore complessivo di circa 100mila euro.  

È successo, apprende l'Adnkronos, intorno alle 12 in via del Casaletto, a Monteverde nuovo. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti del commissariato Monteverde. (di Silvia Mancinelli) 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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