Ue Foti “La politica di coesione deve continuare a garantire sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) - "Il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell'Ue, è un passaggio decisivo per il futuro dei territori europei. La politica di coesione deve continuare a garantire sviluppo, competitività e riduzione dei divari. Non possiamo accettare un suo ridimensionamento. Il Governo Meloni condivide le preoccupazioni espresse dalle Regioni. Servono risorse certe, una governance efficace e il pieno coinvolgimento dei territori. La politica di coesione deve mantenere identità e autonomia anche nel nuovo Fondo unico europeo". Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, che insieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato a Palazzo Chigi le Regioni per un punto sul futuro della politica di coesione europea e il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell'Ue. Secondo Foti, l'attuale proposta della Commissione europea presenta criticità, con il rischio che la politica di coesione perda una dotazione dedicata, compromettendo la capacità di investimento dei territori e la tenuta delle politiche di sviluppo. "Il Governo Meloni sta chiedendo risorse adeguate, il mantenimento dei livelli finanziari precedenti e un meccanismo di riequilibrio capace di correggere gli effetti distorsivi dell'attuale architettura finanziaria", ha spiegato. Il ministro ha infine ribadito la necessità di garantire il coinvolgimento effettivo delle Regioni nella preparazione e nell'attuazione dei Piani, salvaguardando al tempo stesso un modello di governance flessibile ed efficiente. "Ci attende un negoziato difficile, ma l'Italia lavorerà per costruire un fronte europeo ampio a difesa di una Politica di coesione forte, riconoscibile e adeguatamente finanziata", ha concluso.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-