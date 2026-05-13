SPORT INVERNALI / A Borgo San Dalmazzo le premiazioni del Comitato FISI Cuneo per la stagione 25/26

Sabato 16 maggio alle 15 nell’auditorium del Palazzo Bertello di via Vittorio Veneto a Borgo San Dalmazzo sono in programma le premiazioni del Comitato provinciale della FISI di Cuneo per la stagione 2025-2026.

Alla presenza di autorità politiche, militari e sportive saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti che si sono distinti a livello nazionale e nei campionati provinciali di sci alpino, sci nordico e biathlon.

È annunciata la presenza del fondista azzurro Martino Carollo, vincitore della medaglia di bronzo nella gara di Staffetta delle Olimpiadi Milano-Cortina.

I vincitori campionato provinciale Children di sci alpino sono gli Allievi Cecilia Balbo del Mondolè Ski Team e Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone, i Ragazzi Caterina Ferrando e Giovanni La Magna Zimmermann dello Ski College Limone, i Cuccioli Maya Veronica Demurtas del Mondolè Ski Team e Giacomo Callegari dell’Equipe Limone, i Baby Emma Ricca dell’Equipe Limone ed Ettore Giovanni Vinai del Mondolè Ski Team.

I pettorali rossi saranno indossati nella categoria Allievi da Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone e da Romeo Calcagno del Mondolè SkiTeam, dai Ragazzi Camilla Giachino dello Sci Club Limone ed Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone.

Per i risultati ottenuti in campo nazionale saranno premiati Benedetta Rosa Ranieri, Edoardo Cairoli e il campione italiano Aspiranti in Discesa, Gigante e Slalom Francesco Sadowski dell’Equipe Limone.

I campioni provinciali di sci nordico sono gli Allievi Margherita Salvetti dello Sci Club Busca e Lorenzo Crimaldi dello Sci Club Entracque Alpi Marittime e i Ragazzi Lucia Macario e Gioele Pellegrino dell’Entracque Alpi Marittime.

Per i risultati nei Campionati Italiani Allievi verranno premiati Liam e Joei Liscindrello, Elena Carletto, Luca Fulcheri, Cloe Giordano e Giada Grosso.

I campioni provinciali di biathlon sono gli Allievi Ludovica Giordanengo e Gioele Pellegrino dello Sci Club Entracque Alpi Marittime e i Ragazzi Desirée Aime e Giacomo Corte De Checco dell’Entracque Alpi Marittime.

Corte De Checco, Nicolò Faggio dello Sci Club Valle Pesio e Gabriele Ruffino del Valle Stura saranno premiati per i risultati nei campionati italiani.